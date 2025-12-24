Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A kedvenc kis betlehemes csapat is elfoglalta már helyét a fa alatt”

Máthé Zsuzsa
2025. 12. 24. 7:04
Máthé Zsuzsa Facebook: „Idén kisebb fát akartam venni, mondván, már nagyok a gyerekek, elég a kis aranyos is, aztán addig-addig forgattuk a megcsappant kínálatot, hogy végül megint egy ilyen csinos, terebélyes karácsonyfánk lett. Dísz alig van rajta (úgy eltettük tavaly, hogy nem találjuk), de így is mutatós lett a főpróbára. És a legfontosabb, a kedvenc kis betlehemes csapat is elfoglalta már helyét a fa alatt néhány alma, narancs és fahéj társaságában. Szóval, egy nap serénykedéssel is egészen szépen beköltözött a karácsony a házba, csak a régi lucfenyők illatát hiányolom nagyon.”

