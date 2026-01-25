Lejárt „szavatosságú” fideszesekkel próbálkozik a Tisza

Török Gábor, Facebook: „Eddig is látszott, de most még egyértelműbb: a Tisza új arcai sokkal inkább kapcsolódnak a régi Fideszhez és a hazai jobbközéphez, mint a régi baloldalhoz. A klasszikus hazai baloldali-liberális szakértői gárdából csak olyanok neve merült fel a nyilvánosságban, akiket a Fidesz próbál meg a Tiszához kötni, de a megnevezett, kirakatba tett szakértők-politikusok között inkább a régi Fideszhez kötődő emberek tűnnek fel.”



