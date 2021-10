Történelmi mélyrepülésben Joe Biden népszerűsége

Felmérések szerint a második világháború óta nem volt még olyan amerikai elnök, akinek a megítélése hivatalban töltött első kilenc hónapja alatt olyan mértékben zuhant volna, mint most Joe Bidené. Októberben a választópolgárok mindössze 42 százaléka ismerte el Biden elnöki teljesítményét,

népszerűségének hivatali ideje harmadik negyedévében mért átlagértéke pedig 44,7 százalékos volt, szemben a Fehér Házban töltött első negyedév 56 százalékos elfogadottságával

– áll a Gallup Intézet friss tanulmányában.

Az elnök népszerűségének 11,3 százalékpontos zuhanása röpke háromnegyed év alatt a legnagyobb mérvű, amióta a szintén demokrata Harry Truman próbált Franklin Roosevelt nyomdokaiba lépni 1945-ben. Biden mélyrepülését csak hajdani főnöke, Barack Obama közelítette meg, aki első elnöki terminusa kezdeti harmadik negyedévére 10,1 százalékpontos népszerűségvesztést volt kénytelen elszenvedni. Még Donald Trump is csak 4,4 pontot veszített, ellenben az idősebb és a fiatalabb George Bush 12 és 13,1 százalékpontos gyarapodással zárta első kilenc hónapját.

Biden népszerűsége júliusban kezdett esni, a nyáron pedig folytatódott a kaotikus afganisztáni kivonulás, a migránsok miatti mexikói határválság és a Covid–19 járvány terjedése nyomán.

Biden az egyik leginkább megosztó elnök az Egyesült Államok történetében. Jól mutatja ezt, hogy míg a Gallup kérdéseire válaszoló demokraták 92 százaléka elégedett a jelenlegi elnök munkájával, addig a republikánusoknak csekélyke 4 százaléka ért egyet ezzel a véleménnyel.

Ez a 88 százalékpontos különbség az első kilenc hónap értékelésében a legmélyebb szakadék a Gallup több mint nyolc évtizedes közvélemény-kutatási történetében, ezt csak Trump 2020-s választások előtti 92 pontos, ellenkező pártállású hiátusa múlja felül.

A középen álló függetlenek is bekeményítettek: Biden teljesítményét a legutóbbi Gallup-felmérésben 34 százalékuk értékelte pozitívan, ami februárhoz képest 27, júniushoz képest pedig 21 százalékpontos esés. A felmérésre adott reakciókban a közösségi médiában sokan csodálkoztak, miként fordulhat elő, hogy Biden általános elismertsége negyven százalék fölött áll, illetve hogy demokraták 92 százaléka elégedett az elnök teljesítményével. Más felmérések is azt mutatják, hogy nem eszik olyan forrón a kását. A Grinell College múlt héten közzétett vizsgálódása szerint 37 százalékos az elnök népszerűsége, a Quinnipiac University hasonló, 38 százalékos eredményre jutott Biden teljesítményének elismerését illetően.

Ráadásul a Grinell-válaszadók 52 százaléka úgy véli, hogy nagy veszélyben van az amerikai demokrácia – mindazonáltal a politikai megosztottság itt is érvényesül: így vélekedik a demokraták 35, a republikánusoknak pedig 71 százaléka, sőt még a függetlenek negyven százaléka is így gondolja.

Biden népszerűségesésének említett okain túl talán a legsúlyosabb, hogy az amerikaiak úgy vélik, az elnök nem fordított elég gondot a gazdasági problémák kezelésére. Az e téren történő megítélése nagyjából hasonlóan alakult az általánossal, azaz jelenleg negyven százalék körül jár, míg nyáron ötven százalék körül mozgott. A University of Michigan szerint azonban

a kormány gazdasági programja iránti fogyasztói bizalom számottevően esett az utóbbi hat hónapban, s most jelentősen rosszabb a helyzet, mint egy évvel ezelőtt, a Trump távozása előtti hónapban.

A Fox News által a napokban közzétett felmérés szerint a szavazók 53 százaléka rendkívüli mértékben aggódott az infláció miatt, miközben egyetlen más problémás kérdésre adott válaszok aránya sem érte el az ötven százalékot. A CBS News/YouGov felmérése arra kereste a választ, hogy az infláció és általában a gazdaság miért jelent gondot Biden megítélésében. A válaszadók hatvan százaléka szerint a hivatalban lévő elnök nem fektet elég hangsúlyt az infláció kezelésére, ugyanakkor csak 37 százalék állítja, hogy a demokraták igenis törődnek a gazdasági problémákkal.

Igaz ugyan, hogy Biden több ezer milliárdos infrastruktúra-programot vert át a szenátuson, a baj csak az, hogy a szavazóknak csupán 27 százaléka érzi magáénak a témát.

Szinte ugyanez a helyzet a klímaváltozás ellen beterjesztett projektekkel is: a válaszadók mindössze 35 százaléka nyilatkozott úgy, hogy ez a terület számukra is rendkívül fontos. Beszédes az az adat is, amely szerint a megkérdezetteknek csak negyven százaléka hiszi azt, hogy Biden Építsük vissza jobban nevű gazdaságélénkítő csomagja fellendülést fog hozni.

Borítókép: Joe Biden eddig minden várakozáson alul teljesített. Forrás: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo