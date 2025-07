Elutasította a szlovén parlament a védelmi kiadásokról szóló népszavazást

A szlovén közszolgálati televízió beszámolója szerint az előterjesztést a 90 fős parlament jelen lévő képviselői közül 44 támogatta és heten ellenezték.

Robert Golob szlovén miniszterelnök (Fotó: DANIEL PIER / NurPhoto)

Robert Golob miniszterelnök a szavazást követően azt mondta: a képviselők többsége, élükön az általa vezetett Szabadság Mozgalommal, konstruktív módon vetett véget

a nemzetbiztonsággal kapcsolatos ellenzéki politizálásnak.

A hárompárti kormánykoalíció szociáldemokrata képviselői tartózkodtak a szavazáson, míg a Baloldal (Levica) párt ellene szavazott. A két ellenzéki párt, az Új Szlovénia (NSi) és a Szlovén Demokrata Párt (SDS) képviselői nem vettek részt a szavazáson.

A szlovén parlament két hete szavazta meg a Baloldal javaslatát, hogy tartsanak véleménynyilvánító népszavazást a magasabb védelmi kiadásokról. A Baloldal azt követően kezdeményezte a népszavazást, hogy a szlovén kormány május végén jóváhagyta azt a védelmi és biztonságpolitikai tervezetet, amely még az idén a NATO által jelenleg elvárt szintre, a bruttó hazai termék (GDP) 2 százalékára növeli a védelmi kiadásokat, amelyek 2030-ra elérik a GDP 3 százalékát, amit már a parlament is megszavazott.

Támogatja-e ön, hogy Szlovénia növelje a védelmi kiadásokat, hogy azok 2030-ra elérjék a GDP 3 százalékát, és jelenleg körülbelül 2,1 milliárd eurót tegyenek ki?

– szól a népszavazási kérdés.

Ezt követően a Szabadság Mozgalom bejelentette, hogy népszavazást kezdeményez Szlovénia NATO-tagságáról.

Csak két lehetőség van: vagy maradunk a NATO-ban és fizetünk a tagságért, vagy kilépünk a szövetségből

– írta akkor Robert Golob a kormány hivatalos X-profilján. Majd egy héttel később pártja indítványt nyújtott be a parlamentnek a védelmi kiadásokról szóló népszavazás hatályon kívül helyezésére. Mivel ezt most megszavazta a parlament, a NATO-tagságról szóló népszavazás is tárgytalanná vált.

