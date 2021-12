A britek érdeklődve figyelik a magyar családpolitikát

A családpolitikában elért magyar tapasztalatok, eredmények foglalkoztatják a briteket. Rees-Mogg elismerően szólt például a négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák személyijövedelemadó-mentességéről, és kijelentette: Nagy-Britanniában is szükség lenne egy olyan szakpolitikára, amely az adózás révén támogatja a gyermekvállalást – mondta Novák Katalin. Hozzátette: Magyarországon a gyermekvállalási kedv és a házasságkötések számának növekedése, a válások és az abortuszok számának csökkenése nem ment a gazdaság teljesítményének rovására, sőt a munkanélküliség alacsonyabb, mint korábban, és a nők foglalkoztatottsága is nőtt. Ez olyan érdekesség, amely miatt a brit fél szeretné a magyar példát közelebbről is tanulmányozni – mondta a miniszter.

Novák Katalin kijelentette: fontos lenne európai szinten levonni a brexit tanulságait, és megvizsgálni a következmények mellett az okokat is.

Hozzátette: úgy látja, hogy az európai intézmények nem vonták le a brexitből a szükséges következtetéseket, és ugyanazokat a hibákat fogják elkövetni, sőt követik el már most is, például Lengyelország vagy Magyarország meghurcolásával, figyelmen kívül hagyva a nemzeti sajátosságokat.

A brit nemzet büszke önazonosságára, hagyományaira, és nem akarja ezeket feladni. – Ilyenek vagyunk mi, magyarok, ilyenek a lengyelek is, és ha e szuverenitásunkat szeretnénk megőrizni, akkor fontos, hogy ebben az Európai Unió és intézményei partnerek legyenek – hangsúlyozta Novák Katalin.

A miniszter elmondta: folyamatos tárgyalások folynak Magyarország és Nagy-Britannia között annak érdekében, hogy a lehető legkisebb kár érje a magyar vállalkozásokat, a magyar diákokat a brexit nyomán. Nehézségek már most is vannak, például a diákok költségei megemelkednek, a magyar vállalkozókat és diákokat nem ugyanolyan jogosultságok illetik meg Nagy-Britanniában, mint a brit EU-tagság idején – hangsúlyozta Novák Katalin. Hozzátette: azért is találkozott a nap folyamán Nagy-Britanniában tanuló magyar diákokkal, hogy kiderüljön, Magyarország miben tud nekik segíteni.

Borítókép: Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter egy egyetemistákkal folytatott beszélgetésen egy szegedi kávézóban 2021. november 26-án. (Fotó: MTI/Rosta Tibor)