Igent mondtak a svájciak a védettségi igazolványokra

Idén ősszel Svájcot is elérte a negyedik Covid-hullám, ugyanakkor a lakosság arról szavazhatott vasárnap, hogy a kormány enyhítsen-e a szigorú járványügyi intézkedéseken. A végeredmény szerint a szavazók 62 százaléka ellenezte bizonyos korlátozások megszüntetését, egyúttal arra is igent mondtak, hogy a védettségi igazolványt se szüntessék meg. Az igazolást csak azok kaphatják meg, akik felvették a koronavírus elleni védőoltást, felgyógyultak a betegségből, illetve negatív tesztet mutatnak be. A dokumentumot éttermek, bárok, kiállítások, mozik, valamint beltéri sportesemények látogatásakor kell bemutatni.

– Be vagyok oltva, oda mehetek, ahova akarok és tudom, hogy biztonságban vagyok, mert körülöttem mindenki oltott, tesztelt vagy korábban már átesett a betegségen

– idézett egy helyi lakost a BBC brit közszolgálati média.

A vasárnapi népszavazáson 65 százalék volt a részvételi arány, ami a negyedik legmagasabb érték az országban az 1971. évi referendum után, amikor a nők szavazati jogáról dönthetett a lakosság. A svájci népszavazásokon a részvételi arány átlagosan 46 százalék.

Szintén a vasárnapi eredményeket erősíti meg a Sonntagsblick svájci napilapban megjelent felmérés, amely szerint a megkérdezettek mintegy kétharmada azt akarja, hogy csak a beoltottak, illetve a betegségen átesettek éljenek korlátozások nélkül, és valamivel több mint a felük támogatja a kötelező védőoltást.

A hétvégi népszavazás kevesebb mint hat hónapon belül a második alkalom volt, amikor a lakosság értékelhette a kormány járványügyi politikáját. Júniusban a válaszadók hatvan százaléka támogatta az intézkedések meghosszabbítását.

Nem mindenki ért egyet azonban a az egyre súlyosbodó járványhelyzet miatt szükségessé vált korlátozásokkal, már a népszavazást is viharos kampány előzte meg. A rendőrség még tüntetésekre is számított a hétvégén, de végül csak néhány tucatnyian jelentek meg Bernben a kormány és a parlament kordonnal lezárt épületeinél. Helyenként erőszakossá váltak a megmozdulások, de korántsem voltak olyan zavargások, mint például Hollandiában. Több politikust ugyanakkor halálosan megfenyegettek, ezért rendőri védelem alá helyeztek, például Alain Berset egészségügy-minisztert is, aki két éve a Covid–19 elleni harc jelképe. Kritikusok szerint a védettségi igazolás diszkriminatív, és a vele járó előnyök arra késztetik az embereket, hogy beoltassák magukat.

A kormány közleménye szerint a járványhelyzet kritikus, de úgy látják, egyelőre nincs szükség újabb intézkedésekre, noha több hírportál már arról írt, hogy akár szigorításra is sor kerülhet a vasárnapi eredmények láttán.

Alain Berset múlt héten szerdán közölte, az intenzív osztályok még el tudják látni feladataikat, noha egyre több beteget regisztrálnak országszerte, az emelkedés leginkább a 10–19 év közöttieket érinti. Hétfőn 7972 új esetet jelentettek, ami 43 százalékkal több, mint egy héttel korábban. Aggodalomra ad továbbá okot, hogy már Svájcban is megjelent a koronavírus omikron nevű variánsa, az első esetet vasárnap késő este mutatták ki. Az SDA helyi hírügynökség arról számolt be, az érintett beteg egy hete tért vissza Dél-Afrikából. A 8,6 milliós Svájcban ez idáig a lakosság mintegy 65 százaléka kapta meg a védőoltást, és néhány nappal ezelőtt az egészségügyi tisztviselők azt javasolták, hogy a 16 éven felüliekre is terjesszék ki az emlékeztető oltásokat.

Borítókép: Szavazatuk leadására várakozó emberek állnak sorban a zürichi városháza előtt 2021. november 28-án, a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások némelyikének felfüggesztéséről szóló népszavazás napján. (Fotó: MTI/EPA-KEYSTONE/Michael Buholzer)