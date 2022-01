Ismét fellángolt a maszkviselés körüli vita Svédországban

Az eddig látott legmagasabb szinten van a koronavírussal igazoltan megfertőzöttek száma Svédországban. A vírus nem válogat, a riksdagba, azaz az országgyűlésbe is beférkőzött. A szerdai pártvezetői vitanap utáni csütörtökre mind a zöldek szóvivője, a korábbi klímaügyi miniszter Per Bolund, mind a centristák elnöke, Annie Lööf Covid-tesztje pozitív lett, péntek reggel pedig azt jelentette be a miniszterelnök szóvivője, hogy a kormányfő is elkapta a fertőzést. A közlemény szerint Magdalena Andersson a körülményekhez képest jól van.

A Népegészségügyi Hivatal csütörtöki sajtótájékoztatóján az országos főepidemiológus azt mondta, olyan gyorsan terjed a fertőzés, aminek még csak a közelében sem volt korábban a helyzet.

Anders Tegnell hozzátette, hogy a hivatal becslése szerint jobb esetben a napi 47 ezer főt is eléri hamarosan a napi új fertőzöttek száma, de a pesszimistább prognózis szerint akár 69 ezerre is ugorhat ez a szám a valamivel több, mint tízmilliós országban.

Az egészségügy pedig már most is túlterhelt és létszámhiánnyal is küzd, amit jó mutat az is, hogy több megyében feloldották a karanténkötelezettséget azon egészségügyi dolgozók részére, akik családjában fertőzött található, de egyébként tünetmentesek, annak érdekében, hogy dolgozni tudjanak.

Ezzel párhuzamosan csütörtökön a riksdag szociális bizottsága a kisebbségi szociáldemokrata kormány által kért négy hónap helyett csak két hónappal hosszabbította meg a kabinet rendkívüli, járványügyi felhatalmazását, amely január 31-én jár le. A már említett szerdai pártvezetői vitában egyébként több ellenzéki vezető is bírálta a törvényt, hogy túl nagy felhatalmazást ad a kormánynak, és a kabinetet is kritizálták, miszerint visszaélnek a rájuk ruházott pluszhatalommal.

Svédországban – nehezen érthető módon – a járvány kitörésétől kezdődően különös ellenállás övezi a maszkviselést, elsősorban a szakhivatal negatív hozzáállása miatt.

Amíg egyes európai országokban komoly pénzbüntetést kaphatnak a maszkot nem viselők, Kínában pedig akár börtönnel is sújthatóak a renitensek, addig Svédországban sehol sem kötelező a védőeszköz.

Jelenleg egyedül a tömegközlekedési járműveken ajánlott viselni, ha nem tartható a védőtávolság, de tapasztalatok szerint az utasok nagy része nem veszi figyelembe az ajánlást.

Időről időre fel is lángol a vita a maszkviseléssel kapcsolatban. Az Expressen napilapban csütörtökön publikált vitairatában a Covid–19 Tudományos Fórum érthetetlennek nevezi a svéd vonakodást a maszkviseléstől, ami egyszerű, olcsó és kimutathatóan lassítja a fertőzés terjedését. Az aláíró 29 orvos, professzor és kutató a WHO és az ECDC ajánlása mellett az American Journal of Preventive Medicine szakfolyóiratban tavaly novemberben publikált kutatására hivatkozik, amelyben 44 ország koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedéseit és azok hatásait vizsgálták. Ebből az derült ki, hogy

azon országokban, ahol kötelezővé tették az első hullámban a maszkviselést, átlagosan 48 haláleset történt egymillió lakosonként, míg azokban az államokban, ahol nem, ott 289.

A véleménycikkre reagált Anders Tegnell főepidemiológus is. Szerinte se nem egyszerű, se nem hatékony és határozottan nem olcsó a maszkviselés. Hozzátette, egyes országokban, ahol kötelező a maszk, ötször, tízszer nagyobb az omikron terjedésének sebessége, mint Svédországban. Azt természetesen nem tette hozzá a ritkán lakott ország fő járványügyi szakembere, hogy milyen népsűrűség és földrajzi elhelyezkedés mellett figyelhető meg ez a különbség. Azt viszont a fél ország láthatta szerdán, hogy az ország legsűrűbben lakott részén, Stockholm belvárosában Per Bolund képviselő utcai sajtótájékoztatóján többször ráköhögött és tüsszentett a tőle karnyújtásnyira maszk nélkül álló újságírókra. Másnap pozitív lett a teszteredménye…

Borítókép: Covid-tesztelőállomás (Fotó: Bugnyár Zoltán)