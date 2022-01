Lapozó: Halálos fenyegetések középpontjába kerültek Olaszországban a virológusok

Érző lényként, nem pedig tárgyként tekintenek mostantól a háziállatokra Spanyolországban

Szerdán lépett életbe az új állatvédelmi törvény, amely kimondja: a házi kedvenceket nem lehet többé tárgynak tekinteni. Ennek értelmében egy pár válása vagy szakítása esetén tilos lesz őket elhagyni, bántalmazni vagy bármilyen módon elválasztani gazdájuktól. Ha a felek nem tudnak megegyezni a felügyeletben, akkor a bíróság dönt majd a háziállat elhelyezéséről. Az új előírások az állattenyésztést is sokkal szigorúbb feltételekhez kötik. Itt azonban még nem áll meg a munka: a szélsőbaloldali koalíciós kormánypárt, az Unidas Podemos (Együtt képesek vagyunk) további intézkedéseket dolgozott ki, amelyeket a következő hónapokban hagyhatnak jóvá. Ha ezek is átmennek a kongresszuson, akkor a jövőben csak alapos indokkal lehet őket elaltatni, betilthatják a vadon élő állatok cirkuszi használatát és a háziállatok kisállatboltban történő értékesítését is. Emellett a büntető törvénykönyv átszabásával a jövőben szigorúbb büntetéssel sújthatják majd azokat, akik bármilyen módon bántalmazzák az állatokat. Spanyolországban évente 150-300 ezer házi kedvenc marad gazdátlanul. Az új törvények célja, hogy véget vessen a tömeges elhagyásnak.

Forrás: ElPais