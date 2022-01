Lapozó: Nagy nyomás nehezedik a dán kormányra a téli olimpia diplomáciai bojkottja miatt

Hatékony lesz a spanyol vakcina az omikron variánssal szemben is

Diana Morant, a Hipra nevű vakcina fejlesztéséért is felelős tudományos miniszter kedden azt mondta: az oltóanyag kiváló eredményeket mutat az omikron mutációval szemben. Szerinte a siker annak köszönhető, hogy az oltóanyagot a fehérjék rekombinációjának módszerével dolgozták ki, így az alfa- és béta-törzsekhez is illesztették, de adaptálható lesz azokhoz is, amelyek a jövőben merülnek majd fel. Morant úgy fogalmazott: „szeretném, ha ez a Hipra éve lenne”, főleg mert „jelen pillanatban ez a legjobb vakcina a piacon” és nemcsak Spanyolország, hanem „Európa is nagy reményeket fűz hozzá”. Véleménye szerint nemcsak az teszi sikeressé, hogy kijavítja a már meglévő oltóanyagok hibáit, hanem velük ellentétben a Hipra 2–8 Celsius-fok között is tárolható lesz, illetve beadása nem igényel majd semmilyen különleges előkészületet. Hozzátette, hogy az ellenszer 2022 második negyedévében kerülhet leghamarabb forgalomba. A gyártó a tervek szerint 600 millió dózist gyárt majd belőle idén. Az oltóanyag jelenleg a Spanyol Gyógyszerügynökség engedélyére vár, hogy a klinikai vizsgálatok harmadik fázisába léphessen januárban. Ha megkapja a zöld jelzést, háromezer önkéntest toboroznak majd az új tesztekhez.

Megduplázódott a kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaélések száma az interneten Olaszországban

Az olasz hatóságok által közzétett hivatalos adatok szerint a tavalyi évben is igen aktívan működtek a szexuális ragadozók, hogy a magányosan maradt gyermekeket a világhálón keresztül csempésszék be. A világjárvány alatt jelentősen megugrott és a továbbiakban is csak növekszik a visszaélések száma. A tavalyi évben 137 személyt tartóztattak le és 1400 gyanúsított ellen folytattak kivizsgálást Olaszországban. Az interneten történő illegális cselekedetek felderítésére létrehozott rendőrségi ügyosztály (Polizia dello Stato) összesen 5500 üggyel foglalkozott. A múlt évben 29 ezer weboldal átvizsgálását végezték el, 2539 esetben találtak gyermekpornográf-tartalmakat. Továbbá 1400 személy ellen követtek el támadásokat vagy visszaéléseket a világhálón, amelyek a legtöbb esetben sextortion (szexuális zsarolás), revenge porn (egy korábbi partnerrel készített intim felvételek publikálása) vagy zaklatástípusú bűncselekmények voltak. Az intézmények informatikai rendszereibe való illegális behatolások számának növekedése is aggasztó képet mutat. A tavalyi év során 5434 esetre volt példa, ami napi tizenöt internetes oldal feltörését jelenti.

Spanyolországban a legmagasabb a koronavírus-fertőzöttek előfordulási aránya

A dél-európai országban százezer emberre már 2433 beteg jut. Spanyolországot követi az Egyesült Királyság 2326 fővel, majd Franciaország (1693), Svájc (1550) és Portugália (1208). Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint hétfőről keddre 117 ezer új Covid-fertőzött került be a nyilvántartásba, többségüket az omikron variáns betegítette meg. Ilyen magas esetszámra nem volt még példa a világjárvány kirobbanása óta. A rossz adatok ellenére a spanyol kormány továbbra sem jelentett be országos szintű korlátozásokat, épp ellenkezőleg. Az egyre inkább elharapódzó hatodik hullám ellenére megtartják a karácsonyi időszak csúcspontját jelentő január 5-i felvonulásokat is. A Háromkirályok ezen a napon ajándékozzák meg a spanyol gyerekeket, így minden nagyvárosban, köztük Madridban is több ezer fős tömegrendezvényeken nézhetik majd a családok a parádét. Pedro Sánchez miniszterelnök továbbra is az oltási kampányra épít: az oltható lakosság 90 százaléka már megkapta valamelyik Covid–19 elleni vakcinát, valamint az 5–11 éves korosztály átoltása is jó ütemben zajlik. A legfrissebb adatok szerint már több mint egymillió kisgyermek vette fel a Pfizer oltóanyagát. A kormányfő nem vezet be szigorításokat az újévi tanévkezdésre sem. Az autonóm régióvezetőkkel abban állapodott meg, hogy január 10-től teljes létszámmal és személyes jelenléttel folytatják az oktatást az ország összes iskolájában.

Nagy nyomás nehezedik a dán kormányra a téli olimpia diplomáciai bojkottja miatt

Decemberben jelentette be Új-Zéland, Ausztrália, Kanada és az Egyesült Államok, hogy politikai szempontok miatt diplomáciai bojkottot hirdet a pekingi téli olimpiai és paralimpiai játékokra, azaz egyetlen diplomáciai képviselőjük sem utazik Pekingbe. Az országok a Hszincsiang-Ujgur tartományban folyó emberiesség elleni bűncselekmények, valamint más emberi jogi visszaélések miatt döntöttek így.

Egy hónappal a játékok kezdete előtt a dán országgyűlésben nagy az egyetértés abban, hogy az országnak is a diplomáciai bojkott mellett kell döntenie, a szólásszabadság hongkongi korlátozása, a Tajvan elleni agresszió, valamint a muszlim kisebbség elnyomása miatt.

Közben a Dán Sportszövetség aggodalommal figyeli a koronavírus-fertőzés emelkedésével kapcsolatos pekingi híreket. A szövetségi elnök azt mondta, ha olyan biztonsági kockázatot látnak, amelynek kezelését nem látják garantáltnak, akkor a sportolóik nem indulnak útnak. Hans Natorp ugyanakkor azt is hozzátette, ez nem kizárólag a Covidról szól, hanem a pekingi játékok kapcsán a szervezet általános hozzáállásáról is.

