Soros egyik blogján magasztalták az egekig Márki-Zayt

2022. január 14-én jelent meg egy, a baloldal miniszterelnök-jelöltjét dicsőítő cikk az Open Democracy nevű Soros-blogon, Daniel Nolan újságíró tollából - számol be róla cikkében a Tűzfalcsoport Blogstar oldal.

A cikk kitér rá, hogy a hódmezővásárelyi polgármesterrel irodájában készítettek exkluzív interjút, melynek címe:

Ismerjék meg a konzervatívot, aki kiütheti Orbán Viktort a nyeregből.

Vágyvezérelt módon a cikk alcímeként azt írták oda:

Márki-Zay Péterben az ellenzék végre olyan jelöltet találhatott, aki véget vethet a tizenkét évnyi autoriter Orbán uralomnak.

Sajnos Nolannak és társainak még halvány lila fogalmuk sincsen, mennyire mellé nyúltak - állapítja meg a Tűzfalcsoport cikke.

Az interjú felvezetőjében kicsit mea culpázik a szerző, mondván, az ősszel a nemzetközi sajtó még Karácsony Gergelyt, Budapest főpolgármesterét kente fel messiásként, de végül az ellenzéki előválasztás kapcsán tartott televíziós vitáknak köszönhetően Márki-Zay Péter tudott bizalmat nyerni a választóktól. Karácsony, mivel még politikai karrierje előtt politológiával, közvélemény-kutatásokkal foglalkozott, megértette a folyamatokat és ezért lépett vissza Nolan szerint (bár a magyar közvélemény tudja, hogy a főpolgármester elismerte, unta a vitákat, nem érdekelte az egész).

Márki-Zay nem először rázza meg Orbánt és a nacionalista Fidesz pártját

– idézi Nolant a Tűzfalcsoport cikke, az újságíró a 2018-as hódmezővásárhelyi önkormányzati választási győzelemre hivatkozik.

A Tűzfalcsoport szerint kicsit talán túlságosan bele is éli magát a „függetlenobjektív” szerző, mikor azt írja, hogy Márki-Zay

a város időközi polgármester-választásán megrepesztette Orbán legyőzhetetlenségének látszatát,

miután az ellenzéki pártok 2006-ig visszamenően, megszakítás nélkül országos, helyi és uniós választások szintjén is sorozatosan kudarcokat szenvedtek el.

Miután évekig a keresztény Európa védelmezőjeként tetszelgett, az ötgyermekes Orbán Viktor jövő tavasszal egy hétgyermekes, hívő katolikus apával kerül szembe

– szól a cikk, mintha a gyermekek száma igazolná Márki-Zay esélyeit.

A Tűzfalcsoport oldalán megjelent írás kitér rá, hogy arról nem ír Nolan, hogy a baloldali miniszterelnök-jelölt nyilvánosan elismerte, hogy előfordult, hogy verte a gyermekeit, szerinte nincs is ezzel semmi baj. Sőt, az interjúban a „kapitány” sértődötten el is mondja:

Támadnak a gyermekneveléssel kapcsolatos hagyományos nézeteim miatt, majd azért, mert a Fideszben a homoszexualitásról beszélek.

Tehát a gyermekek testi fenyítésére Márki-Zay hagyományos nézetként tekint.

A baloldaltól a jobbközépig terjedő hatpárti szivárványszövetséget vezető konzervatív Márki-Zayt azzal bízták meg, hogy nyerjen választást, és állítsa vissza Magyarországot a demokrácia útjára

– folytatja a szerző

Nem fordítási „hibáról” van szó, valóban a „rainbow alliance” szót használta az ellenzéki összefogás leírására.

Nolan így folytatja cikkében a hazudozást:

Ráadásul az előválasztási kampány, amelynek során a választók közös ellenzéki jelölteket is választottak Magyarország 106 választókerületében, felpezsdítette az ellenzéki szavazókat, és elterelte a figyelmet Orbánról - ami nem kis teljesítmény egy olyan országban, ahol ő ellenőrzi a média 80-90%-át.

A Tűzfalcsoport cikke egyértelművé teszi, hogy ez az állítás több sebből is vérzik. Először is, az előválasztáson az ellenzék szerint körülbelül 800 ezer ember vett részt, ami a választásra jogosult magyar állampolgároknak hozzávetőlegesen 10 százalékát teszi ki. Valószínű, hogy azért az ellenzék ennél több támogatóval rendelkezik, de nem tudta mozgósítani őket. A médiahelyzetet külföldön nem ismerik, ezért vagy az ismeretek hiányából, vagy tudatos hazugság miatt eltúlozzák. Nem 80-90 százaléka jobboldali a magyar sajtónak, a helyzet inkább kiegyensúlyozottnak tekinthető, de például az online térben a baloldali portálok nagyobb olvasótáborral rendelkeznek (amiben szerepet játszhat az is, hogy a jobboldali szavazók kíváncsiságból megnézik, mit hazudozik össze a másik oldal).

A mi projektünk a rendszer lebontása, hogy a jövőben Magyarországon senki ne tudja úgy eltéríteni a demokráciát, mint Orbán tette

- mondta Márki-Zay a hódmezővásárhelyi városházán lévő polgármesteri hivatalában az OpenDemocracynak.

A nyilvánvaló igazság az, hogy mindaz, amit a Fidesz azért tett, hogy örökké hatalmon maradjon - hogy soha ne veszítsen választást, hogy legyőzhetetlen legyen -, alkotmányellenes

- idézi a cikk a baloldali miniszterelnök-jelöltet.

Ez azt jelenti, hogy ezek a jelölések és bizonyos törvények érvénytelenek, és erre jogi megoldást kell találnunk

– utalt többek között a legfőbb ügyészre és a március 10-én esedékes köztársasági elnök választásra.

A cikkben említésre kerülnek a maratoni, órákig tartó Facebook élő bejelentkezések is, melyeken Márki-Zay rendszeresen megsért egy, ha nem egyből több választói csoportot is.

Ellentmondásosnak, sokkolónak, őszintének és szókimondónak kell lenned - és akkor az üzeneted meghallgatásra talál. Néha szándékosan teszek néhány felháborító szót a Facebook-üzeneteimbe, tudva, hogy a Fidesz médiája felkapja őket ezért az egy szóért. De az üzenet többi részét el fogom juttatni az olvasóikhoz. És egy részéért támadni fognak engem. Talán jogosan. De addig is ők viszik az üzenetet

– így próbálta megmagyarázni a miniszterelnök-jelölt, hogy miért beszél állandóan sértően és zagyvaságokat. Nolan feltehetően nem hallott arról, hogy Márki-Zay negatív kontextusban említette többek között a homoszexuálisokat, a zsidókat és a fogyatékkal élőket is.

Nolan felveti, hogy Márki-Zay nem mindig volt Orbán ellenfele: „Kereszténydemokrata jobboldali konzervatív párttá váltak; Putyin-ellenesek, Európa-pártiak" - mondta a kapitány, az 1998-ban kormányra került Fidesszel kapcsolatban.

A barátaim körében a Fidesz mellett kampányoltam". A hódmezővásárhelyi polgármester ezzel kapcsolatban is össze-vissza beszél. Egyszer azt állítja, hogy sosem volt fideszes, máskor bevallja, hogy szavazott a pártra

- emlékeztet rá a Tűzfalcsoport cikkének szerzője.

Lelkesedése állítása szerint Orbán Viktor "felelőtlen" 2006-os választási kampányának idejére már alábbhagyott – írja Nolan-, amely Márki-Zay szerint „tévesen hanyatló országként ábrázolta Magyarországot”. 2010-ben még egyszer a Fideszre szavazott, de a változások, köztük „Orbán Oroszország felé fordulása „elriasztotta: „2010 után Európa-ellenessé, Putyin-pártivá, radikális jobboldalivá váltak; nemcsak nacionalista, hanem leginkább rasszista párttá" - mondta Márki-Zay, akinek a Tűzfalcsoport szerint sem okoz problémát összefogni például a rasszista és antiszemita megnyilvánulásairól is elhíresült Jobbikkal.

