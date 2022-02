Az átlagember számára kifizethetetlenek a brit energiaárak

Nagy-Britanniában elszabadultak az energiaárak, mivel az ezek megfékezésére szolgáló felső korlátot 54 százalékkal megemelték − számolt be a BBC brit közszolgálati műsorszolgáltató hírportálja. Az igazi árrobbanást áprilisra várják, azonban vannak olyanok, akik már most is megérzik az intézkedés hatását. Cikkükben több, az árak elszállása miatt nehéz helyzetbe került britet is megszólaltattak.

− Lehet, hogy vissza kell költöznöm a szüleimhez

− mondta elkeseredetten a huszonnégy éves Michael Ball, aki a skót Kirkcaldy városában él. A fiatal két munkát is vállal, azonban fizetésének csaknem egynegyedét elviszi a rezsi, melyet egy hálószobás lakásának befűtéséért fizet.

Az energiaszámlákra több pénzt költ, mint magára az albérletre.

Michael elmondása szerint már mindent megtett annak érdekében, hogy csökkentse ezen kiadásait, ruháit is szüleinél mossa. A csütörtökön bevezetett változtatások miatt az olyanok számára, mint Michael, az árak akár meg is triplázódhatnak. − Rengeteget aggódom a pénz miatt. Ez egy nagy teher és az új hírek aggodalmat okoznak − fogalmazott a fiatal.

Azonban nem csak a fiatalokat érinti rosszul a hirtelen emelkedés: a watfordi Suzanne Samaka párjával és közös gyermekükkel él és jelenleg épp anyasági szabadságát tölti. Az erre az időszakra kapott juttatásokat éppen most csökkentik, amikor minden másnak az ára emelkedik.

Egészen eddig a kis család 92 fontot − körülbelül negyvenezer forintnak megfelelő összeget − fizetett rezsire, ez most már elképesztő, 400 fontra (csaknem százhetvenezer forint) emelkedett.

Mivel a kisgyermek mellett nem spórolhatnak a fűtéssel, így Suzanne és párja az élelmiszeren próbálnak meg takarékoskodni. − Meg kell húzni a nadrágszíjat, ha azt akarod, hogy gyermeked boldog legyen és szép emlékeket gyűjtsön − mondta az anyuka.

A huszonöt éves George Mycock, egy mentális egészséggel foglalkozó szervezet alapítója éppen a hetekben költözött Londonba. 950 fontot (kb. négyszázezer forint) fizet egy szobáért és ez

a számlákkal együtt havi bevételeinek csaknem hetven százalékát el is viszi.

Elmondása szerint ő még nem érezte meg az emelkedés hatását, azonban nagy bizonytalansággal tölti el, hogy nem tudja, mennyit kell majd fizetnie. A fiatal Stoke városából költözött a fővárosba, nem bízik a kormány enyhítő intézkedéseiben (többek között 350 fontig igénybe vehető energiaszámla-kedvezmény).

− Odahaza az emberek a túlélés határán vannak. Nem igazán látom, hogyan tudnának ezen hosszú távon segíteni az intézkedések

− fogalmazott.

Azok még nem érzékelik a drágulást, akiknek a szerződésében rögzítve van az energia ára, azonban a szerződések lejártával őket is eléri a folyamat. Liz Cox jelenleg 600 font körül fizet kilenc hálószobás családi háza fűtéséért, azonban nemsokára meg kell újítania a szerződést, amiről már kapott is egy értesítést, ebben a jövőben fizetendő összeget is feltüntették:

havi 1775 font (mintegy 740 ezer forint).

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Bach Máté)