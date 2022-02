Kijev a tengerszorosok lezárására kéri Ankarát

Ukrajna arra kéri Törökországot, hogy zárja le az orosz hadihajók előtt a Fekete-tengert a Földközi-tengerrel összekötő tengerszorosokat, a Boszporuszt és a Dardanellákat − közölte csütörtökön Ukrajna törökországi nagykövete. Vaszil Bodnar ankarai sajtótájékoztatóján emellett arra kérte Törökországot, hogy légterét se engedje használni, és sújtsa szankciókkal Oroszországot.

A Fekete-tengeren Ukrajnával és Oroszországgal is határos Törökország NATO-tagállam, és szankciók bevezetését mind ez idáig nem támogatta,

de Recep Tayyip Erdogan török elnök „elfogadhatatlannak” nevezte Oroszország Ukrajnával szembeni lépéseit.

Törökország az orosz hadművelet miatt csütörtökön arra kérte az Ukrajnában lévő török állampolgárokat, hogy maradjanak otthon, vagy más biztonságos helyen. Erdogan csütörtök délelőttre összehívta a biztonsági erők vezetőit a kialakult helyzet megvitatására.

Törökország az 1936-ban kötött montreux-i egyezmény értelmében háború vagy háborús fenyegetés esetén lezárhatja a tengerszorosokat minden hadihajó előtt.

Ankara az elmúlt években Oroszországgal és Ukrajnával is jó kapcsolatot alakított ki. Moszkvával mindeddig széleskörű együttműködést folytatott védelmi és energetikai téren is, Kijevnek pedig fejlett katonai drónokat értékesített, és a fegyverek közös előállításáról is megállapodott vele. Törökország ugyanakkor már 2014-ben is elítélte a Krím-félsziget annexióját, jelen esetben sem támogatja Oroszország műveleteit.

Februárban korábban Erdogan felajánlotta, hogy Ankara békéltető szerepben járulna hozzá a konfliktus megoldásához, azonban erre nem került sor.

E hónap első felében hat orosz hadihajó és egy tengeralattjáró haladt át a Dardanellákon és a Boszporuszon a Fekete-tenger irányába, miután Oroszország haditengerészeti gyakorlatot jelentett be ukrán területi vizek közelében.

Borítókép: az orosz fekete-tengeri flotta hadihajói (Fotó: Reuters/Maxim Shemetov)