Továbbra is blokád alatt tartják Ottawát a kamionos tüntetők

Továbbra sem hagyott alább Kanada fővárosában a három hete tartó tüntetéshullám, amely blokád alá vonta a belvárost. A tiltakozók azután barikádozták el az utcákat kamionjaikkal, hogy a kormány bejelentette, az Egyesült Államokba átutazó szállítmányozóknak be kell oltatniuk magukat, máskülönben karanténba kell vonulniuk hazatérésükkor.

Az ottawai rendőrség a terület azonnali elhagyására szólította fel a tüntetőket, és jelezte, bárki, aki eltorlaszolja az utcákat vagy abban segédkezik, bűncselekményt követ el, és letartóztatással néz szembe.

Az utasítás ellenére azonban a tüntetők kevés jelét adták annak, hogy eltávolítanák a mintegy négyszáz járművet az útból.

Nem félek. Békésen tüntetünk, és ha megkísérelnek letartóztatni minket, azt is békésen tűrjük

– közölte egy névtelenül nyilatkozó demonstráló.

Nem mindenhol voltak ilyen békések a tüntetők, Albertában – Kanada és az Egyesült Államok határán – négy embert őrizetbe vettek, akik feltehetőleg merényletre készültek. A rendbontóknál több mint egy tucat lőfegyvert és lőszert találtak.

A tiltakozók szoros kapcsolatban állnak szélsőjobboldali szervezetekkel

– hozta nyilvánosságra Marco Mendicino, Kanada közbiztonsági minisztere. Az albertai rendőrség pedig hozzátette, a bűncselekmény civilek, tüntetők és rendőrök életébe is kerülhetett volna.

Míg a Kanada-szerte tartó demonstrációk eredetileg a koronavírus-járvány elleni intézkedések miatt törtek ki, a tiltakozók közül sokan már a liberális miniszterelnök, Justin Trudeau lemondását követelik.

A kanadai lakosság védelme érdekében a miniszterelnök hétfőn szükségállapotot hirdetett az országban.

A rendkívüli jogszabály hatásköreinek életbe léptetéséről – például az oltásellenes tüntetők bankszámláinak befagyasztásáról – viszont még a parlament mindkét házának is szavaznia kell. A kanadai Konzervatív Párt ideiglenes vezetője, Candice Bergen azonban hangsúlyozta, pártja nem fogja támogatni a szükségállapotról szóló indítványt. Ahogyan korábban lapunk is megírta: ilyen különleges jogkört békeidőben eddig egyetlenegyszer alkalmaztak, akkor is Pierre Trudeau, a jelenlegi miniszterelnök apja.