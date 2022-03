Japán Kijevből Lvivbe helyezi át nagykövetségét

Japán átmenetileg bezárja kijevi nagykövetségét, helyette a nyugat-ukrajnai Lvivben állít fel átmeneti diplomáciai képviseletet

– jelentette be szerdán a szigetország külügyminisztériuma. A tájékoztatás szerint a lengyel határhoz közeli iroda továbbra is segítséget nyújt az Ukrajnában élő japán állampolgároknak és intézi az evakuálásokat is.

A háború kirobbanását követően a nagykövetségről többeket hazaküldtek, de Macuda Kuninori nagykövet néhány munkatárásával az ukrán fővárosban maradt.

Tokió azt követően döntött a nagykövetség áthelyezéséről, hogy az orosz hadsereg figyelmeztette a Kijevben élőket, hogy távközlési célpontokat fog támadni. Moszkva ezt azzal indokolta, hogy meg akarja szakítani az Oroszország elleni információs támadásokat.

Kedden az orosz erők légicsapást mértek a kijevi tévétoronyra, a támadásban öten meghaltak. Február 27-ig mintegy 120 japán állampolgár hagyta el Ukrajnát. A háború kezdete óta több ország – köztük Franciaország, az Egyesült Államok és Kanada – is Lvivbe helyezte át ukrajnai külképviseletét.

Szerdán Kisida Fumio miniszterelnök bejelentette, a háború miatt Japán szankciókkal sújtja Belaruszt. A tervek szerint egy héten belül életbe lépő büntetőintézkedések Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök mellett vállalkozásokat is célba vesznek. Kisida elnézést kért a japánoktól, elismerve, hogy a szankciókat várhatóan japán cégek is megérzik majd, és hozzátette: mindent megtesznek azért, hogy mérsékeljék az intézkedések negatív hatását.

Borítókép: A háború miatt menekülő emberek a Lengyelországba induló vonatot várják az ukrajnai Lviv vasútállomásán 2022. február 28-án (Fotó: MTI/AP/Bernat Armangue)