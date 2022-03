Kiiktatnák a vezetőket: Putyin és Zelenszkij is célkeresztbe került

– Oroszországban vállalnia kellene valakinek, hogy kiiktatja ezt a fickót. Ez az egyetlen módja annak, hogy véget vessünk a jelenlegi állapotnak – nyilatkozta az amerikai Fox News hírcsatornának Lindsey Graham. Az amerikai republikánus szenátor a Twitter mikroblogon is megismételte a felhívását, amelyben arra buzdítja Oroszország lakóit, hogy maguk likvidálják Vlagyirmir Putyin orosz elnököt. – Hatalmas szolgálatot tennél így a hazádnak és a világnak – folytatta a nyilatkozatát. Egy másik bejegyzésben azt is hozzátette: „ugyan könnyű mondani, de nehéz véghez vinni. Mégis, ha nem akarsz sötétségben és elzárva élni a világtól, akkor cselekedned kell.”

Graham több mint húsz éve tagja a kongresszusnak, ahol a republikánusok katonai és külpolitikai ügyeinek meghatározó alakja, korábban harminc évig jogászként szolgált az amerikai légierőnél. – Elfogadhatatlan és felháborító az amerikai politikus oroszfóbiája – válaszolt Graham szavaira Anatolij Antonov washingtoni orosz nagykövet. A diplomata szerint az amerikaiak oroszgyűlölete „túlmegy minden határon”, és teljességgel hihetetlen, hogy „egy ország szenátora, amely magát a morális értékek vezetőjének tartja, hogyan buzdíthat terrorizmusra”. A politikus „hivatalos magyarázatot és a sértő nyilatkozat elítélését” is követelte bejegyzésében.

Ijesztő, hogy ilyen felelőtlen és szakszerűtlen politikusok lehetnek vezető szerepben Amerikában

– tette hozzá.

Egy szerdai rádióműsorban Jean Asselborn, Luxemburg 18 éve szolgáló külügyminisztere is Vlagyimir Putyin orosz elnök „fizikai kiiktatását” és „elpusztítását” emlegette. A diplomata kijelentése miatt komoly kritikákat is kapott, sokak szerint ugyanis „nem helyénvaló egy legitim módon megválasztott külföldi vezetővel szembeni erőszakra buzdítani”. Asselborn később bocsánatot kért és arra hivatkozott, hogy ő csak az erőszaknak szeretne végét vetni és a „fizikai kiiktatás” csupán „kicsúszott a száján”, és tudja, egy külügyminiszter nem fogalmazhat így.

Amíg azonban az orosz elnököt a televízióban fenyegetik, addig sajtóinformációk szerint

Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt már legalább háromszor meg akarták ölni.

A hírek szerint a „halállistán” szerepel továbbá az ukrán miniszterelnök, az egész kabinet, de Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko is. Állítólag a célpontok meggyilkolására a csecsen különleges erők, valamint a Wagner-csoport katonai magáncég négyszáz zsoldos katonája is kísérletet tett már, amire a Kreml pénzjutalmat is felajánlott. Az ukrán védelmi erők szerint azonban az akció során az orosz zsoldosok szenvedtek el veszteségeket. A csoporthoz közel álló forrás szerint „kísérteties” volt, hogy Zelenszkij biztonsági csapata milyen jól tájékozott volt. A The Times értesülései szerint több merénylet azért hiúsulhatott meg, mert az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) háborút ellenző munkatársai jelzést adtak le az ukrán biztonsági szolgálatnak a gyilkossági kísérletek részleteiről.

