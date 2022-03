Külön bejáratú „Twittert” akar Elon Musk

Az elmúlt hétvégén tett Twitter-bejegyzései szerint Elon Musk, a Tesla elektromosautó-gyár vezetője komolyan fontolgatja új közösségimédia-platform létrehozását, mivel úgy véli, a legnépszerűbb mikroblogoldal már nem támogatja a szólásszabadságot.

Annak ellenére, hogy a Twitter lényegében nyilvános városi térként, véleményfórumként funkcionál, nem tartja be a szólásszabadság alapelveit, s ezzel alapjaiban ássa alá a demokráciát. A szabad szólás joga pedig lényes dolog a demokrácia működéséhez. Vagy tényleg azt hiszitek, hogy a Twitter szigorúan tartja magát ehhez az elvhez? Mit lehet tenni?

– fejtegette a nagyfőnök, majd feltette a költői kérdést: szükség van-e új platformra?

A világ (egyik) leggazdagabb üzletembere dohogásának azért van némi előzménye. Még 2018-ban Musk megállapodott az amerikai tőzsdefelügyeleti hatósággal (Securities and Exchange Commission, SEC), hogy mielőtt bármilyen, Teslával kapcsolatos bejegyzést kiposztolna a Twitteren, beleegyezést kell kérnie a cég vezérkarától. Ám mintha falra hányt borsó lenne az egyezség, tavaly novemberben Musk a médiaplatformon megkérdezte követőit:

mi lenne, ha eladná a Tesla részvényeinek tíz százalékát?

A „közvélemény-kutatást” követően a részvénytulajdonosok nagyarányú eladásba kezdtek, ami érthető módon nem tetszett a manipulációt sejtő SEC-nek. A felügyelet be is idézte Muskot, aki nemes egyszerűséggel zaklatásnak minősítette a lépést. A dacolás friss fejleményeként a SEC a múlt héten azzal sürgetett egy szövetségi bírót, hogy továbbra is engedélyezze az üzletember Twitter-bejegyzéseinek szigorú vizsgálatát.

Musk saját médiaplatform létrehozására irányuló törekvése nem egyedülálló, több példa is van rá a közösségi oldalak szólásszabadság-értelmezését kifogásoló neves közszereplők és technológiai cégek köréből.

Itt van mindjárt Donald Trump volt amerikai elnök, aki 2021 januárjától le van tiltva a Twitteren, s aki erre válaszul idén februárban útjára indította a Truth Social nevű alternatív alkalmazást a Trump Media and Technology Group égisze alatt.

Alternatív platformokban egyébként nincs hiány, a Rumble-t, a Parlert és a Gettrt szintén a fősodrú hálózatok ellenében hozták létre – bár a Parlert nem sokkal később az Apple eltávolította alkalmazásboltja kínálatából, mert a Fehér Ház elleni tavaly januári lázadás résztvevői állítólag erőszak szítására használták az oldalt. Az appot az okostelefon-gyártó áprilisban visszaengedte, miután javítottak az alkalmazás gyűlöletbeszéd-ellenőrző képességén.

Borítókép: Elon Musk, a Tesla vezére (Fotó: Britta Pedersen)