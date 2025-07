Rejtőzködő terrorista nyomára bukkantak Olaszországban

A nyomozók számos videót és egyéb tartalmat találtak, amelyek a terrorszervezet nevében és megbízásából elkövetett öngyilkos akciókat, vagy a „szent harcra” való felhívásokat idéztek fel.

A terrorcselekményre készülődő fiatal marokkói migráns azt is elmondta az egyik videóban, hogy ha Allah birodalmát építik, akkor vele együtt elnyerik az örökkévalóság paradicsomát is. A mennyei hajlékban fognak élni. A közzétett több mint 300 videóból 60 dzsihadista tartalmú, ahhoz hasonló, amelyek az Iszlám Állam platformjain is megjelentek.

Matteo Piantedosi belügyminiszter elmondta, hogy Olaszországban a legmagasabb terrorkészültség van érvényben.

Pontosan azért, hogy a fenti esethez hasonló rejtőzködő sejteket még az aktiválás előtt kiszűrjék a hatóságok. Az éve eleje óta több tucat terrorgyanús, nemzetbiztonságra veszélyes személyt toloncoltak ki Olaszországból.