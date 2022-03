Lapozó: Olaszországban már nem engedélyezik az azonos nemű párok gyermekeinek anyakönyveztetését

Vita alakult ki az olasz kormánytöbbségben a katonai kiadások növeléséről

Újabb krízis kirobbantásának forrása lehet Olaszország fegyverkészleteinek további bővítése. Mario Draghi olasz kormányfő a héten kijelentette, továbbra is szándékában áll hadászati eszközökkel támogatni Ukrajnát. Hiába szavazta meg az olasz parlament pár napja a megtámadott ország megsegítését, a kormánytöbbség részét képező pártok mostanra már elbizonytalanodtak. Az Öt Csillag Mozgalom párt vezetője, Giuseppe Conte figyelmeztet, hogy pártja nem támogatja szavazatával a fegyverkezésre szánt kiadások emelését. A jelenlegi igen súlyos gazdasági helyzetben, a családok és vállalkozások megmentésére kell koncentrálnia a kormánynak. A tét óriási, hiszen a pandémia okozta anyagi lecsúszás, valamint az energiaárak emelkedése és az általános infláció végigsöpörhet az olasz társadalmon. A kérdésben hasonlóan gondolkozó jobboldali Ligában keresnek szövetségest. Matteo Salvini a Liga elnöke ugyanis a közelmúltban úgy fogalmazott, óvatosnak kell lennünk, amikor fegyverekről esik szó. Giuseppe Conte elmondta, tisztában van azzal, hogy szavazatmegvonásukkal akár egy kormányválság előidézői is lehetnek, de a hadászati kiadások akkor sem élvezhetnek elsőbbséget. Szerintük a kormány feladata a komoly anyagi nehézségekkel küzdő olasz állampolgárok megmentése.

Forrás: ilgiornale.it, lastampa.it

Újranyitja határait Marokkó és Spanyolország

Április elsején José Manuel Albares spanyol külügyminiszter Rabatba utazik, hogy végleg normalizálja a diplomáciai kapcsolatokat Marokkóval. A két ország az elmúlt hétvégén kötött békét, miután Pedro Sánchez miniszterelnök több évtized semlegesség után elfogadta Marokkó nyugat-szaharai fennhatóságát. Marokkó 2020 márciusában függesztette fel a személyforgalmat Spanyolországgal. Az intézkedés először a koronavírus-járvány megfékezésére irányult, de néhány hónappal később törölték az úgynevezett Tengerszoros-átkelési műveletet is, mely százezrek utazását segítette Európából Észak-Afrikába. Marokkó és Spanyolország között egyre súlyosabb diplomáciai konfliktus alakult ki amiatt, mert a spanyol kormány nem ismerte el Nyugat-Szaharát Marokkó részeként, sőt a terület függetlenségért küzdő Polisario Front vezetőjének, Brahim Ghalinak még orvosi ellátást is biztosított. A Sánchez-kormány megváltozott álláspontja azonban lehetőséget adott a két ország közötti viszony rendezésére. A hét elején újraindították az illegális marokkói bevándorlók repatriálását a Kanári-szigetekről, április elsejével pedig várhatóan újraindítják a Tengerszoros-átkelési műveletet is, de Albares azon is dolgozik, hogy az egyéb kereskedelmi és együttműködési kapcsolatokat is normalizálják.

Forrás: cope.es

Olaszországban már nem engedélyezik az azonos nemű párok gyermekeinek anyakönyvezését

Befagyasztották Torinóban az azonos nemű párok gyermekeinek anyakönyvezését. Az érvényben lévő olasz jogrendszerrel ellentétben Torinó baloldali polgármestere, Stefano Lo Russo továbbra is regisztrálta a homoszexuális és leszbikus párok gyermekeit. 2018-óta csaknem nyolcvan jogellenes bejegyzés történt a torinói anyakönyvi hivatalban, a prefektúra azonban úgy határozott, amíg nem születik egyértelmű parlamenti döntés a kérdésben, megtiltja a szivárványpárok gyermekeinek további anyakönyvezését. A korábbi regisztrációkat nem vonják vissza, a listán várakozók azonban már nem regisztrálhatnak gyereket. A prefektúra írásban emlékeztette Lo Russo polgármestert, hogy törvénysértést és hivatalával való visszaélést követ el, amikor két anya, vagy két apa gyermekét jegyzi be. Figyelmeztették, hogy amennyiben továbbra is folytatja tevékenységét, hivatali felfüggesztésre és pénzbírságra is számíthat. Lo Russo elmaradottnak nevezte a kérdésre vonatkozó olasz jogrendet, míg az ellenzéki Olasz Testvérek politikusa, Augusta Montaruoli úgy fogalmazott, boldogok, hogy véget vethettek a gyermekek kárára folytatott hóbortoknak.

Forrás: ilgiornale.it, lastampa.it