Lapozó: A transznemű nők nem hagyhatják el Ukrajna területét

Megnyílnak az olasz kórházak kapui az ukrán orvosok és egészségügyi dolgozók előtt

A háború elől menekülő ukrán egészségügyi dolgozók munkát kapnak majd az olasz klinikákon. A határozott idejű szerződés 2023 március 4-ig biztosít munkalehetőséget a hazájukból menekülőknek. A vakcinát megtagadók felvétele azonban kizárt. Az olasz kormány szerint a menekülthullám kitűnő lehetőség az oltás megtagadása miatt kiesett munkaerő pótlására is. A munkaerőhiánnyal küzdő magán- és állami klinikák azonnali felvételt hirdettek. Az olaszok szerint az ukrán orvosoknak is kitűnő lehetőség, hogy nem kell megszakítaniuk munkájukat, hanem továbbra is gyógyíthatnak.

Forrás: Lastampa.it

Kiderült, hogy a svéd járványkezelés vezetőjének új állása nem létezik

Néhány héttel ezelőtt jelentette be a koronavírus-járványkezelés fő arca, Anders Tegnell országos főepidemiológus, hogy otthagyja a svéd Népegészségügyi Hivatalt és az Egészségügyi Világszervezetnél folytatja munkáját. Azt nyilatkozta, hogy a WHO-nál egy új csoportvezető szakértője lesz, és az UNICEF és a Gavi oltóanyagszervezet közötti munkát fogja koordinálni. A hírek szerint a bejelentés meglepetést okozott a WHO genfi központjában. A Svenska Dagbladet politikai napilap szerint nem világos, hogy melyik csoportról van szó, és a hírek szerint munkaszerződése sincs még Tegnellnek. A szervezet szóvivője, Fadela Chaib azt közölte a lappal, hogy ugyan kaptak egy ajánlatot Stockholmból, de erről még vita zajlik a szervezeten belül.

Anders Tegnell azzal vált világhírűvé, hogy a Covid-járvány kitörésének kezdetétől hosszú ideig teljesen szembement a nyugati országok járványkezelési stratégiájával, és gyakorlatilag szabad utat engedett a vírus terjedésének, amit azóta a víruskezelést vizsgáló parlamenti bizottság több szempontból is elítélt.

Forrás: Svenska Dagbladet