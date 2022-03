Lapozó: Orosz katonák napokig kínoztak egy ukrán állampolgárságú francia tolmácsot

Már több mint tízezer ukránnak adott ideiglenes védelmet Spanyolország

A háború elől a dél-európai ország befogadóállomásaira – Madridba, Barcelonába és Alicantéba – menekülő ukrán állampolgároknak érkezésük után azonnal elkészítik a védelmükhöz szükséges papírokat. A belügyminisztérium adatai szerint hétfőre már több mint tízezer embernek adtak ideiglenes védelmet, amely együtt jár a tartózkodási engedéllyel, illetve felnőttek esetén a munkavállalási engedély kibocsátásával is. A spanyol kormány minden Ukrajnából érkezőnek jóváhagyja ukrán vezetői engedélye használatát is legkevesebb egy évre, hogy ez se akadályozza őket a szabad mozgásban és a munkavállalásban. Eddig a főváros fogadta be a legtöbb menekültet, több mint 2700 főt, ezt követi Valencia majd Katalónia és Andalúzia.

Az USA egész területén nagyüzemben lopják az üzemanyagot

A koronavírus-járvány, majd az orosz–ukrán háború okozta üzemanyagár-robbanás miatt már az Egyesült Államok egész területén lopják a benzint és a gázolajat, számolt be az új jelenségről a CNN hírcsatorna. A tolvajok egy része a kiszemelt jármű üzemanyagtankjába fúr lyukat – kézi fúróval –, így csapolják le az üzemanyagot. Az ország egész területéről jelentettek hasonló eseteket. Az autók tankjának cseréje akár 1500 dollárba is kerülhet, miközben az egyik ilyen esetben mindössze három gallon üzemanyagot sikerült megszerezniük a tolvajoknak, melynek értéke hozzávetőleg 12 dollár.

Egy texasi benzinkút tulajdonosa arról számolt be a CNN riporterének, hogy az elmúlt néhány hónapban a tolvajok 27 ezer dollárnyi üzemanyagot loptak el tőle egy újszerű módszerrel. Az eljárásról azonban nem akart nyilatkozni, hogyne terjedjen el a bűnözők körében. Észak-Karolina államban tolvajok csaknem 400 gallon benzint loptak el úgy, hogy az akció irányítója kiiktatta a töltőállomás fizetést felügyelő rendszerét.

