Lapozó: Lengyelország az Ukrajnába küldött fegyverszállítmányok elosztóközpontjává vált

Fokozódik az oroszok elleni gyűlölet Olaszországban

„Nemcsak az orosz közösség tagjait érik bántalmazások, hanem azokat is napi rendszerességgel megfélemlítik, akik valamilyen orosz kötődéssel rendelkeznek” – számolt be egy fővárosi étterem tulajdonosa. Az orosz konyhára specializálódott vendéglátó egység vezetője névtelenül osztotta meg elrettentő tapasztalatait. A tizenhárom éven keresztül zavartalanul működő étterem nemcsak vendégkörét veszítette el, hanem sorozatos fenyegetések is érik. Az éttermet működtető házaspár végül úgy döntött, nevet és menüsort változtat a fennmaradás érdekében, az orosz–ukrán háború ugyanis pár hét leforgása alatt tönkretette többéves munkájuk gyümölcsét. Az étterem korábban a fővárosban élő ukrán, orosz, örmény, azerbajdzsán közösség legkedveltebb találkozóhelyének számított, a népek közötti békés más mellett élés szimbóluma volt. A bejáratnál elhelyezett nemzeti zászlókat is el kellett rejteniük. A háború miatt kialakult ellenséges és feszült hangulat új klienskör kialakítására kényszerítette a tulajdonosokat.

Forrás: roma.corriere.it

Egyre többen lopnak üzemanyagot Svédországban a magas árak miatt

Korábban elsősorban nehézgépjárművekből, azaz traktorokból és teherautókból szívták le az üzemanyagot a skandináv országban, de az utóbbi időben egyre gyakrabban fordul elő lopás személygépkocsikból is. Svédország egyes megyéiben februárról márciusra megduplázódott az üzemanyaglopások száma. A rendőrség szerint ezen bűncselekmények számának megugrása a drága üzemanyagárak következménye, és addig nem várható a lopások csökkenése, amíg nem lesz olcsóbb az üzemanyag. A rendőrségi szóvivő szerint nehéz védekezni az ilyen bűncselekményekkel szemben, és felderíteni sem egyszerű ezeket az eseteket. A gázolaj ára jelenleg 25 korona körül van Svédországban, ami 900 forintnak felel meg, a benziné pedig 21 korona, ami körülbelül 750 forint. Forrás: Samnytt, Sveriges Radio

Lengyelország az Ukrajnába küldött fegyverszállítmányok elosztóközpontjává vált

A Lengyelország délkeleti részén található város, Rzeszów nemzetközi repülőtere vált az európai országok és az USA által Ukrajnába küldött fegyverek és katonai felszerelések elosztóközpontjává. Az ukrajnai Lviv városától mindössze 170 kilométerre fekvő repülőteret egyelőre elzárták a civil lakosság elől a folyamatosan érkező külföldi felségjelű katonai teherszállítógépek miatt.

Daniel Szeligowski, a nemzetközi kapcsolatok lengyel intézetének (PISM) kutatója elmondta, hogy a NATO tagországok által küldött katonai felszereléseket közúton szállítják tovább a nyugat-ukrán határvidékre, ahol az ukrán hadsereg veszi át azokat, majd viszi tovább az országba. Bartosz Rydlinski, a politikai tudományok intézetének lengyel professzora kifejtette, hogy a fegyverszállítmányok álcázva, a legnagyobb diszkrécióval közlekednek a lengyel közutakon. Az orosz honvédelem által könnyen beazonosítható katonai járművek, konvojok vagy megrakott tehervonatok helyett Lengyelország egymástól függetlenül közlekedő civil járműveken szállítja a katonai rakományt Ukrajnába. – Ez ugyan elvileg megnehezíti az orosz hírszerzés dolgát, azonban éppen ez az egyik oka annak is, hogy az oroszok a civil járműveket most már ugyanúgy lövik rakétákkal, mintha az ellenséges katonai jármű lenne – magyarázta a civil célpontok elleni támadások egyik okát Rydlinski.

Forrás: francetvinfo.fr

Borítókép: Épületek Lengyelországban (Forrás: Fickr)