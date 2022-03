Lapozó: Finnországban is sztrájkolnak a tanárok

Mintegy százezer ukrán gyermek beiskolázására készül a spanyol kormány

A spanyol oktatási miniszter, Pilar Alegría nagyjából százezer gyermek érkezésére számít az orosz–ukrán háború miatt. Kiemelte, hogy Spanyolország részt vesz az oktatásukban. Ahhoz, hogy ez semmilyen akadályba se ütközzön, a kormány növeli a tanárok létszámát. Az oktatási minisztérium az autonóm régiókkal közösen dolgoz ki egy tervezetet, amelynek részeként olyan tanárokat szerződtetnek, akiknek tapasztalatuk van a speciális körülményekből érkező gyerekek oktatásában. A Spanyolországba érkező ukrán kiskorúaknak ugyanis a tudás mellett érzelmi biztonságra is szükségük van. A tárca ezért asszisztenseket és tanácsadókat is szerződtetni fog, akik külön foglalkoznak a menekült gyerekekkel. Hasonlóképpen felmérik majd nyelvi képességeiket is, hogy megfelelően segíthessék őket a spanyol nyelv elsajátításában. Ezzel egyidejűleg az iskolai végzettségüket és a tanulással kapcsolatos múltjukat is értékelik, hogy meghatározzák, milyen megerősítő képzésekre van szükségük. Alegría hozzátette: Spanyolországnak nagy tapasztalata van az olyan kiskorúak oktatásában, akik nem beszélik a spanyolt. A különbség most az, hogy az ukrán gyerekeknek pszichológiai támogatásra is szükségük van az átélt tragikus események miatt.

A német kormány aggódik a belgiumi atomerőművek miatt

Németország Belgiummal határos tartományának, Észak-Rajna–Vesztfáliának vezetői aggodalmukat fejezték ki azzal a döntéssel kapcsolatban, amelyet a belga kormány a múlt héten hozott meg, és amellyel 2025 helyett 2035-ig hosszabbította meg Belgium két régi atomerőművének, a Doel4-nek és a Tihange3-nak az üzemidejét. A német tartomány gazdasági és energiaügyi minisztériuma vasárnap arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen döntés meghozatalakor Belgiumnak figyelembe kellene vennie a szomszédos országok álláspontját, még akkor is, ha az uniós tagállamokban az energiaellátás megszervezése nemzeti hatáskörbe tartozik. Észak-Rajna–Vesztfália ezért átláthatóságot sürget a kérdésben, valamint egy olyan tanulmány elkészítését, amely felvázolja az országhatárokon átnyúló környezetvédelmi hatásokat, netán veszélyeket, és a biztonság érdekében életbe léptetett magasabb szintű biztonsági előírásokat.

Észak-Rajna–Vesztfália egyébként már évek óta aggódik a német határtól mindössze nyolcvan kilométerre lévő Tihange atomerőmű leromlott állapota miatt. A tartomány vasárnapi közleményét megelőzően a német szövetségi környezetvédelmi miniszter, Steffi Lemke is bírálta a belga kormány múlt heti döntését a két kiöregedett reaktor üzemidejének meghosszabbítása miatt.

