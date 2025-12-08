Figyelmeztetést adott ki a rendőrség: „ez a KRESZ-tábla nem adventi dekoráció”

Kifejezetten a kamionosokat szólítja meg a rendőrség legújabb videójában annak kapcsán, hogy mintegy negyven egybefüggő kilométeren át tart a munkavégzés az M1 autópályán, ezen a veszélyes szakaszon pedig nincs átjárás a terelt belső és külső sávok között. Mint azt több helyen KRESZ-tábla is jelzi, a szokásosnál keskenyebb belső sávba tilos behajtani teherautókkal, ám ezt a szabályt sok sofőr figyelmen kívül hagyja – vagy figyelmetlenségből, vagy azért, mert menetidőt akar spórolni. A rendőrség fokozott ellenőrzésekkel vadászik a szabálytalankodókra, aki most tét nélkül megtudhatják, hogy mekkora bírságra és hány büntetőpontra számíthatnak.