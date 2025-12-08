autós hírrendőrségM1-.es autópályakamionbírság

Figyelmeztetést adott ki a rendőrség: „ez a KRESZ-tábla nem adventi dekoráció”

Záporoznak a bírságok, mert egy szabályt sokan megszegnek az M1-es autópálya felújítás alatt álló szakaszán.

2025. 12. 08. 11:45
Fotó: MKIF Zrt.
Kifejezetten a kamionosokat szólítja meg a rendőrség legújabb videójában annak kapcsán, hogy mintegy negyven egybefüggő kilométeren át tart a munkavégzés az M1 autópályán, ezen a veszélyes szakaszon pedig nincs átjárás a terelt belső és külső sávok között. Mint azt több helyen KRESZ-tábla is jelzi, a szokásosnál keskenyebb belső sávba tilos behajtani teherautókkal, ám ezt a szabályt sok sofőr figyelmen kívül hagyja – vagy figyelmetlenségből, vagy azért, mert menetidőt akar spórolni. A rendőrség fokozott ellenőrzésekkel vadászik a szabálytalankodókra, aki most tét nélkül megtudhatják, hogy mekkora bírságra és hány büntetőpontra számíthatnak. 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Majd őket kell kitüntetni

Bayer Zsolt avatarja

Szívmelengető nézni, ahogy ezek a srácok megmentik társukat a gyáva, gazember emberrablóktól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
