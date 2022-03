Lapozó: Tízezrével menekülnek az oroszok

Spanyolország elindítja a második fegyverszállítmányt Ukrajnába

A spanyol külügyminiszter, José Manuel Albares tárcavezető elmondta, hogy újabb adag hadászati eszközöket ajándékoznak Ukrajnának, amelyre azért van szükség, hogy megvédjék Ukrajna területi integritását és a helyi civileket. Bár a szállítmány tényét elismerte, hozzátette, hogy ezúttal nem adnak tájékoztatást arról, hogy milyen típusú fegyvereket, illetve milyen útvonalon viszik azokat Ukrajnába. Hozzátette azt is, hogy Spanyolország támogatni fogja a nemzetközi vizsgálatot annak megállapítására, hogy Putyin emberiesség elleni bűncselekményeket követett-e el az invázió során. Arra a kérdésre, hogy szerinte milyen intézkedésekkel lehet megfékezni a háborút, azt mondta: továbbra is folytatni kell a kikötők lezárását az orosz hajók előtt, valamint szankciókkal kell sújtani az oligarchákat. Az energiaügyekben ugyanakkor szerinte óvatosan kell cselekedni, mert nem az állampolgárokat kell nehéz helyzetbe sodorni, hanem Vlagyimir Putyint és gazdaságát kell megtörni, amely szerinte már az összeomlás jeleit mutatja.

Forrás: 20minutos.es

Maffiaországnak tartják Svédországot az ukrán menekültek

Az Expressen svéd napilap helyszíni riportot készített egy ukrajnai menekültcsoporttal Ystadban, közvetlen azután, hogy buszuk legurult a Lengyelországból induló kompról. A jármű utasai arról számoltak be az újságírónak, hogy a svéd busz nem volt túl népszerű a menekülők körében, a legtöbben inkább Németországba szerettek volna eljutni. Ezt azzal magyarázták, hogy az emberek nagyon rossz híreket hallanak a skandináv országról, ahol bandaháborúk dúlnak és ahol minden nap lelőnek egy embert. Ezért inkább biztonságosabb országba szeretnének menni. Az egyik férfi szerint Malmö nagyon veszélyes város, Svédország pedig sok ukrán szerint maffiaország. A férfi azt a beszélgetését is felidézte, amikor egy édesanya azt mondta neki, hogy nem akar az egyik háborúból a másikba menni. A Svédországba tartó buszra nem sok jelentkező volt, ugyanakkor több embert is sikerült meggyőzni, akik végül elindultak északra.

Forrás: Expressen

Tízezrével menekülnek a besorozástól és a határok lezárásától félő oroszok

A háború kitörése óta már több tízezer orosz hagyta el a hazáját, hogy legalább a háború idejére egy másik országban telepedjen le. A menekülők elsősorban katonakorú férfiak, akik el akarják kerülni a besorozást. Sokan a határok lezárásától tartva hagyják el Oroszország területét. A határátkelőkön az orosz szövetségi biztonsági szolgálat (FSB) tagjai hosszasan vallatják már most is a katonakorú férfiakat az utazásuk okáról, és rendszeresen elolvassák a telefonos üzenetváltásaikat is.

A menekülésre alkalmas célpontok között a legnépszerűbb Törökország, Örményország és a Perzsa-öböl országai, valamint a közép-ázsiai Kirgizisztán. Ez utóbbi nem csak azért lett a háború és a besorozás elől menekülő oroszok legnépszerűbb célpontja, mert a Biskekbe szóló repülőjegyek megfizethetők, hanem azért is, mert az oroszok Kirgizisztánban vízum nélkül és határozatlan ideig tartózkodhatnak, ráadásul az oroszul jól beszélő kirgizek barátságosan fogadják őket. Az Oroszországgal határos Grúzia pedig a földrajzi közelség miatt máris 25 ezer orosz menekültet regisztrált.

Forrás: themoscowtimes.com

