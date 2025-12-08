csomagautomatacsomagpontMPLposta

Itt a határidő, meddig ér célba a csomagunk – utána baj lesz

A csomagautomaták lassan csúcsra járnak, mindegyik megtelik, keresgélni kell az üres helyeket, vagy nagyon rövid határidővel kell kivenni a csomagot. A Magyar Posta előrejelzése szerint a karácsonyt megelőző hetekben várható a legnagyobb csomagforgalom, a csomagautomata használata ilyenkor rekordokat dönt, ezért a vállalat arra hívja fel a figyelmet, hogy a hazai webshopokban december 12-ig érdemes leadni a rendeléseket.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 12:21
A Magyar Posta rekordforgalomra számít. Forrás: Shutterstock
A Magyar Posta hétfői, MTI-nek küldött közleményében kiemeli: a december 19-ig belföldön postára adott csomagok érkezhetnek meg karácsonyig a címzettekhez. Közölték, hogy hagyományosan a 47-51. hét közötti időszak a legforgalmasabb, ezen belül jellemzően kiemelkedik a karácsonyt megelőző 50. hét. Később már nem lesz könnyű üres csomagautomatát találni. 

csomagautomata
A csomagautomata-hálózat nem biztos, hogy bírja az ünnepek körül hatalmas forgalmat
Fotó: Bencsik Ádám/ Békés Megyei Hírlap

Az MPL-csomagautomaták népszerűségét jól mutatja, hogy:

  •  idén az első 11 hónapban közel 30 százalékkal több csomagot rendeltek ide, 
  • novemberben pedig a csomagok száma meghaladta már a tavaly decemberit is, ezzel a posta a valaha volt legtöbb csomagot kezelte a csomagautomatáiban.

 

A csomagautomata bármikor elérhető

A posta csomagautomata-hálózata rugalmas, 24 órás átvételi lehetőséget biztosít, a kézbesítők pedig munkanapokon két alkalommal is felkeresik. A Magyar Posta jelenleg 700 MPL-csomagautomatával és több mint háromezer postaponttal (posták, Mol-benzinkutak, Coop-üzletek és postapartnerek) áll azon ügyfelek rendelkezésére, akik ezt a megoldást választják – közölték.

