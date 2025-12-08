államháztartásnyugdíjcsaládtámogatásköltségvetés

Repkednek a milliárdok: így önti a kormány a pénzt a családokra, nyugdíjasokra és kisvállalkozásokra

Magyarország pénzügyei rendezettek, így a kormány – a negatív külső gazdasági környezet ellenére is – minden szükséges forrást előteremt az olyan családokat, nyugdíjasokat, fiatalokat és vállalkozásokat támogató programokhoz, mint például: a fix háromszázalékos Otthon start program, a fix háromszázalékos kkv-hitel, a családi adókedvezmény megduplázása, az anyák szja-mentessége, a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszer-utalványa vagy a Demján Sándor-program. A kormány mindezt a fiskális fegyelem fenntartása és a költségvetés stabilitásának megőrzése mellett valósítja meg. Ezzel összhangban, novemberben magasabban teljesültek az adó- és járulékbevételek, továbbá a pénzforgalmi hiány is az időarányosnál kedvezőbb lett.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 12:18
Egy éve nem látott szintekre erősödött a forint az euróval szemben, s a dollárral szemben is közelíti az éves csúcsot Fotó: Shutterstock
November végéig az államháztartás központi alrendszere 4070,4 milliárd forint hiánnyal zárt, ez az egész éves várható pénzforgalmi hiány (5055,0 milliárd forint) 80,5 százaléka, ami kedvezőbb az időarányos értéknél. A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3904,0 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 73,9 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 240,3 milliárd forintos hiányt mutattak − derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből.

Rendben van az államháztartás, stabil a költségvetés: biztosan jut pénz a különböző támogatások kifizetésére
Fotó: Shutterstock

A központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 7,9 százalékkal magasabban alakultak. Ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében közel 9 százalékos növekedés történt.

Az év első tizenegy hónapjában 4014,1 milliárd forint kamatkifizetést teljesített a költségvetés, ami 601,4 milliárd forinttal magasabb az előző évi azonos időszaki teljesítésnél. Ezt alapvetően egyes lejáratok eltérő kamatfizetési időpontja, valamint az államadósság eltérő szerkezete okozza.

Az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra fordított, összesen 2226,5 milliárd forint kifizetés 412,1 milliárd forinttal magasabb lett az előző év azonos időszakánál. A teljesítési adatok előző évi időszakhoz viszonyított magasabb összege többek között a lakossági energia rezsivédelmi szolgáltatás kifizetéseinek eltérő ütemezéséből és a Víziközmű-fejlesztési és ellentételezési alapból a víziközmű-szolgáltatók részére történt megnövekedett kifizetési igényekből adódott.

Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. November végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 6733,8 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 2635,5 milliárd forint kifizetése történt meg.

Novemberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 402,8 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 233,8 milliárd forintos hiánnyal.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

