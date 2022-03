Logisztikai akadályok állnak a nyugati fegyverszállítmányok előtt

Logisztikai akadályok

A levegőben történő szállítás jelenleg nem lehetséges, ugyanis az ukrán légtér nagy részét orosz vadászgépek őrzik.

Emellett amennyiben az orosz hírszerzés kiderítené, mely útvonalakon fogják eljuttatni a fegyvereket, légicsapások és rakétatámadások segítségével könnyedén elfoghatják vagy megsemmisíthetik a szállítógépeket. Emiatt az egyetlen lehetséges és gyors útvonal a szárazföldi maradt.

Miután Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn leszögezte, Magyarország területén nem haladhatnak át halálos fegyverek, így a lehetséges tranzitországok száma kettőre csökkent: Szlovákiára és Lengyelországra. Mivel Szlovákiának mindössze egy keskeny, 97 kilométeres közös határa van Ukrajnával, melynek földrajzi tulajdonságai alapvetően megnehezítik a hadfelszerelések szállítását,

így Lengyelország válhat a fegyverszállítmányok logisztikai központjává.

Azonban itt is veszélyekbe ütközhet a transzport: a Belarusz területén állomásozó orosz egységek könnyedén elvághatják a a lengyel–ukrán határt, megakadályozva ezzel a fegyverek Ukrajnába való beáramlását. Ezzel kapcsolatban a Deutsche Welle hírügynökségnek nyilatkozó szakértő, Marc Finaud egy fontos dologra hívta fel a figyelmet.

− Amennyiben a szállítmányokat megtámadják, legyen ez NATO-területen vagy Ukrajnában, az könnyen a feszültségek további eszkalálódásához vezethet, mivel ez NATO-tagállamok elleni agressziónak minősül

− mutatott rá.

Versenyfutás az idővel

Az Ukrajnát fegyverekkel támogató országokat az idő is sürgeti:

az orosz egységek folyamatosan ostromolják az ukrán nagyvárosokat, emellett pedig a védelmi erők tartalékai is egyre gyorsabban fogynak.

A mai nap folyamán az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az orosz egységek elfoglalták a stratégiai fontosságú dél-ukrajnai kikötővárost, Herszont. Emellett egy másik, szintén lényeges kikötőváros, Mariupol is intenzív ostrom alatt áll, akárcsak az északkelet-ukrajnai Harkiv, melynek területére az éjszaka folyamán orosz deszantos egységek is betörtek. A nyugati fegyverszállítmányok megérkezése emiatt életbevágóan fontos a tartalékaikat felélő védelmi erők számára.

Borítókép: Amerikai fegyverszállítmány (Fotó: AP)