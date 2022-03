További katonák Európába küldését fontolgatja Washington

Az amerikai védelmi minisztérium, a Pentagon további állandó amerikai csapatokat küldhet Európába az Ukrajna elleni orosz támadás miatt – jelentette a The Washington Times csütörtökön. A jobboldali-konzervatív napilap értesülései szerint Tod Daniel Wolters tábornok, az amerikai hadsereg európai főparancsnoka, aki egyben az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) legfőbb európai katonai főparancsnoka (SACEUR) is, a héten arról tájékoztatta az amerikai kongresszus törvényhozóit: elképzelhető, hogy az Egyesült Államoknak ismét több katonát kell majd állomásoztatnia az európai támaszpontokon az orosz–ukrán háború befejezését követően is.

Mindig vegyes, összetett elvárásokat támasztanak az állandó és az ideiglenesen állomásozó katonai erőkkel szemben. Mindkettő mellett szólnak érvek és ellenérvek

– mondta Wolters tábornok egy keddi meghallgatáson a szenátus fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának ülésén. – Az a gyanúm, hogy továbbra is több állandó katonai erőre lesz szükségünk – tette hozzá a főparancsnok.

Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter nyitott az Európában létesített amerikai katonai támaszpontok állandó létszámának további növelésére vonatkozó javaslatra – erősítette meg John Kirby, a Pentagon szóvivője egy sajtótájékoztatón.

Biztosra vehetik, hogy a védelmi minisztérium felső vezetése mérlegeli európai katonai jelenlétünk megerősítését

– fejtette ki Kirby. – Az európai biztonsági környezet megváltozott. Akárhogy is végződik ez a háború – és még nem tudjuk, mikor és hogyan fog véget érni –, azzal a feltételezéssel élünk, hogy Európa sem lesz már ugyanaz, mint volt – fogalmazott a szóvivő.

Az Egyesült Államok természetesen egyeztet európai szövetségeseivel, ha további állandó telepítésű katonai csapatokat kíván küldeni és állomásoztatni Európában, mondták el az amerikai védelmi minisztérium tisztségviselői. – Akármilyen döntést is hozunk, az mindenképpen a szövetségeseink és a partnereink egyetértésével történik – tette hozzá a Pentagon szóvivője.

Borítókép: Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter fogadja német hivatali partnerét, Christine Lambrechtet a Pentagon arlingtoni épületénél 2022. március 30-án (Fotó: MTI/AP/Andrew Harnik)