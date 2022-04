Az ukrajnai helyzetről tárgyalt Andrzej Duda a Vatikánban

A háború fejleményeiről, valamint az ukrajnai menekültek helyzetéről is tárgyalt Andrzej Duda lengyel elnök a Vatikánban, ahol Ferenc pápa is fogadta őt pénteken. A vatikáni sajtóközpont néhány soros közleménye szerint Andrzej Duda a szentszéki államtitkárral, Pietro Parolin bíborossal, valamint a pápai állam külügyminiszterének számító Paul Richard Gallagher érsekkel is egyeztetett.

A megbeszélés témája az Ukrajnában zajló háború volt, valamint a biztonság és a béke Európában. A felek kiemelten érintették a menekültek helyzetét és humanitárius ellátásukat.

A Ferenc pápa és Andrzej Duda találkozójának egy részén résztvevő lengyel újságírók beszámolója szerint az államfő meghívta Lengyelországba a katolikus egyházfőt. A találkozó harmincöt perces volt.

Azt mondtam a szentatyának, hogy Lengyelországban majdnem kétmillió ukrán állampolgár van, tehát látogatása lehetőséget adna, hogy a lengyelekkel és ukránokkal egyszerre találkozzék

− nyilatkozta Andrzej Duda a sajtónak.

A lengyel elnök hangsúlyozta, hogy beszámolt Ferenc pápának az ukránok befogadásáról, a lengyelek segítőkészségéről és a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott egyeztetésekről. Andrzej Duda köszönetet mondott az egyházfőnek az Ukrajnáért tartott imanapokért és szavaiért, amelyekben elítélte a háborút. Arra az újságírói kérdésre, hogy elképzelhető-e „méltó kiút” Vlagyimir Putyin orosz elnök számára, Andrzej Duda úgy reagált, „nincs tisztelet tisztesség nélküli embereknek”.

Borítókép: Ferenc pápa (balra) és Andrzej Duda lengyel elnök (Fotó: Twitter)