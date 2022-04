Manfred Weber: Sokkolt, amit Orbán Viktor Zelenszkij elnökről mondott

– A magyarok döntöttek, a szavazópolgárok döntése megszületett. Most az EBESZ választási megfigyelőinek az átfogó jelentésére várunk, ez beszámol majd a választások és a választási kampány milyenségéről. A tényekre várunk. Részemről most a legfontosabb mondanivaló, hogy Orbán Viktor Zelenszkij elnökről mondott szavai egyenesen sokkoltak. Egy európai vezető miért pozícionálja magát így egy országáért harcoló elnökkel szemben, aki ráadásul jelenleg is harcot folytat a teljeséggel indokolatlan orosz agresszióval szemben, védelembe véve az európai életmódot is? Ezt nem tudom felfogni. Megleptek, sokkoltak az elhangzott szavak – mondta Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakcióvezetője kedden Strasbourgban, arra az újságírói felvetésre, hogy értékelje a magyarországi választások kimenetelét. Rövid nyilatkozatában

az EPP-politikus többször is kritizálta az Orbán Viktor győzelmi beszédében Volodomir Zelenszkij elnökkel kapcsolatban elhangzottakat.

Írtunk róla: a sorozatban negyedszerre újrázó magyar miniszterelnök győzelmi beszédében amiatt említette röviden az ukrán elnököt, mert Zelenszkij a kampány végére folyamatosan kritizálta a kormányt, s információk szerint az ukrán diplomácia a baloldali összefogással is egyeztetéseket bonyolított le.

Manfred Weber strasbourgi tájékoztatóján ugyanakkor többször leszögezte azt is:

A magyarok döntöttek, ezt, a demokratikus választáson született döntést pedig tiszteletben kell tartanunk.

Arról, hogy aktiválni kellene-e a jogállamisági mechanizmust Magyarországgal szemben, a bajor elmondta: ő azt várja az Európai Bizottságtól, hogy semleges és mélyreható elemzést folytasson a jogállamisági ügyekben. – Ezután pedig egy perre számítok az EU Bíróságán, hiszen a jogállamiságról bírák, és ne pártpolitikusok alkossanak véleményt. Bízom benne, hogy a bizottság a következő napokban elvégzi a munkáját – húzta alá.