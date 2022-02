Manfred Weber nem áll be Márki-Zay Péter mögé

– Nincs álláspontom a magyarországi választásokat illetően. Ahogy tudják, Orbán Viktor már nincs a néppártban (EPP) – így választolt Manfred Weber a Euronews kérdésére kedden Strasbourgban, miszerint van-e támogatottja a közelgő magyarországi voksoláson. Weber rövid válaszában emlékeztetett rá, hogy 2018-ban valóban Orbán Viktort, a Fidesz elnökét, és az akkor még EPP-tag kormánypártot támogatta, ám véleménye szerint azóta a magyar miniszterelnök „sok tekintetben alapvetően megváltozott”. Kifejezetten sérelmezte, hogy Orbán Viktor a közelmúltban az Európai Parlament európai demokráciában betöltött szerepét bírálta. Szerinte a magyar voksolás – részben épp a Fidesz távozása miatt – most nem a legfontosabb ügy a néppárt számára.

Weber válasza annak fényében meglepő, hogy tavaly novemberben Brüsszelben maga is fogadta az ellenzéki miniszterelnök-jelöltet, s egyes lapok tudósításai szerint kifejezetten pozitív fényben beszélt a hódmezővásárhelyi polgármesterről a politikai csoportban.

Márki-Zay Péter a brüsszeli út alkalmával pedig annak lehetőségét is felvetette, hogy amennyiben pártot alapít, az Európai Néppárthoz csatlakozna. Később ezt Varsóban, Donald Tusk EPP-elnök jelenlétében is elmondta. Tusk akkor nyíltan Márki-Zay mellé állt, ami – már akkori információink szerint – kiverte a biztosítékot a pártcsalád egyes tagpártjainál. Emlékezetes, Markus Pieper néppárti képviselő, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa a Twitteren egy kommentben is megfogalmazta, hogy az EPP-nek nincs egységes álláspontja a magyar ellenzéki jelöltet illetően.

Borítókép: Manfred Weber az EP-ben (Forrás: Európai Parlament)