Meghalt Kovács Attila egyetemi fényképész

A Semmelweis Egyetem mély fájdalommal tudatta, hogy 2025. augusztus 12-én reggel hosszan tartó, súlyos betegség következtében örökre elaludt Kovács Attila.
Attilát az egyetemen szinte mindenki ismerte, ahogy ő is ismert mindent és mindenkit – nincs olyan klinika, intézmény, szervezeti egység, ahol ne járt volna fotózni, ahol ne mozgott volna otthonosan. Hiszen az egyetemet valóban a második otthonának tartotta, a Semmelweis polgárokat pedig szinte családtagjainak. Távozásával pótolhatatlan veszteség érte az egész Semmelweis családot.
Három rektorral dolgozott közösen, személyiségéről sokat elmond, hogy mindegyikükhöz szívélyes kapcsolat fűzte, ahogy az egyetem valamennyi vezetőjéhez – de számára ugyanolyan kedves volt minden Semmelweis polgár. Az évnyitókat, diplomaátadókat, a Semmelweis-napi évzárókat és más ünnepi eseményeket ugyanolyan szívvel-lélekkel, végtelen profizmussal örökítette meg, mint a hallgatói eseményeket és gólyatáborokat, az új műtéti eljárásokat vagy a különböző fejlesztéseket, építkezéseket. Fotózott rendezvényeken, sportversenyeken és hangversenyeken, a Sándor-palotában, a Terrorelhárítási Központ (TEK) gyakorlatai során, kutatócsoportok munkája közben, az egyetem legkülönbözőbb helyszínein a műtőktől az osztálytermeken és laborokon át a menzáig – mindenütt, ahol éppen az egyetemi élet fontos pillanatai zajlottak.
De fotózott mindenhol máshol is, akár az utcán járva-kelve, mert a fényképezés nemcsak hivatás volt számára, amelyet a legmagasabb nívón művelt, hanem hobbi, kedvtelés, szenvedély és művészet is. Egyik legnevezetesebb fotósorozata a koronavírus-járvány alatt készült. Kovács Eszter, az akkori kommunikációs igazgató nehéz szívvel hívta fel őt 2020 tavaszán, hogy szükség lenne rá a klinikákon, hogy megörökíthesse a rendhagyó helyzetet. Azonnal igent mondott, és zokszó nélkül, mondhatni, örömmel tette a dolgát beöltözve a frontvonalon, mert tudta, hogy munkája fontos – és mint később kiderült, történelmi jelentőségű: a Semmelweis Egyetem lett az egyetlen intézmény, amely fotósorozatot tudott megjelentetni a koronavírus által okozott helyzetről. A sorozat 2021-ben jelent meg és az egész magyar sajtót bejárta. Attila nagyon büszke volt ezekre a képeire, még évek múltán is szívesen emlékezett meg róluk.