Új tábornok irányíthatja az orosz offenzívát Ukrajnában

Az, hogy Dvornyikov veszi át az offenzíva irányítását, megerősíteni látszik azokat az információkat, miszerint az orosz egységek új célja Kelet-Ukrajna elfoglalása, ennek érdekében pedig napokon belül megindulhat az eddigieknél sokkal intenzívebb támadás. Egy, az AP hírügynökségnek nyilatkozó szíriai disszidens szerint az orosz egységek stratégiája az lehet az elkövetkező időszakban, hogy több helyszínen egy időben támadják meg az ukrán védelmi erőket, megosztva ezzel képességeiket.

Az Institute for the Study of War amerikai elemzőintézet jelentésében azt írta,

Dvornyikov kinevezése az orosz katonai vezetési struktúra leegyszerűsítésének része, azonban úgy látják, ez nem fogja automatikusan megoldani az utasítási és kommunikációs rendszerben fennálló problémákat.

Ezen az állásponton volt Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó is, aki a CNN-nek nyilatkozva kifejtette: egyetlen tábornok kinevezése sem hozza helyre azt, hogy az orosz haderő alapvető stratégiai hibákat követett el ukrajnai inváziója során.

Borítókép: Alekszander Dvornyikov (jobbra) tábornok és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AP/Szputnyik/Alekszej Nikolszkij)