Keletre tolódik az orosz offenzíva súlypontja − térképen a háború

Teljes mértékben úgy gondolom, hogy Ukrajna képes megnyerni a háborút

− jelentette ki szerdán John Kirby, a Pentagon szóvivője. − Az elmúlt napok eseményei is ezt támasztják alá − tette hozzá. Kirby megállapítását azzal magyarázta, hogy az orosz egységek teljesen kivonultak a kijevi és csernyihivi területekről. Való igaz, hogy az ebben a régióban bevetett orosz csapatok − számukat huszonnégyezer főre vagy efölé becsülik − elhagyták Ukrajnát, Belarusz és Oroszország területére húzódtak vissza, hogy aztán ott töltsék újra készleteiket, rendezzék soraikat.

Új stratégiai célok

Az AP amerikai hírügynökségnek nyilatkozó amerikai védelmi tisztviselők azonban korántsem olyan optimisták ezzel kapcsolatban, mint John Kirby.

Ők úgy látják, ezeket az egységeket − és rajtuk kívül az Oroszország más területeiről érkező alakulatokat − az elkövetkező időszakban a keleti fronton, a Donyec-medencében fogják bevetni.

Ezt látszik alátámasztani az InformNapalm oknyomozó portál jelentése is, miszerint az eddig Kalinyingrádban állomásozó 18. gépesített lövész hadosztályt áthelyezték Kelet-Ukrajnába. Az Institute for the Study of War (ISW) amerikai elemzőintézet szerint míg a háború első hónapjában a fő cél Kijev elfoglalása volt, addig az új stratégia már a keleti frontra, ezen belül is két helyszínre koncentrál: Mariupol bevételére, valamint a luhanszki és donecki területeken való előretörésre. Az intézet szakértői úgy vélik, hogy az elkövetkező napokban várható egy nagyobb offenzíva megindulása ezekben a régiókban, ezt támasztja alá, hogy több, oroszpárti Telegram-csatornán is jelentek meg videók, amelyek hadfelszerelések és újabb egységek érkezéséről számoltak be.

Az elmúlt napokban jelentős harcok zajlottak Popaszna és Rubezsne településeknél, azonban az orosz egységek nem tudták áttörni az ukrán védelmi vonalakat.

Az ISW jelentése szerint többek közt azért nem érnek el számottevő sikereket, mivel még mindig sorkatonákra támaszkodnak, az ukrán titkosszolgálat szerint egyes moszkvai katonai iskolák kadétjait is bevethették.

Az új stratégia Ukrajna keleti részeire helyezi a hangsúlyt

Kicsit északabbra, Harkivnál és Izjumnál is kettős céljuk van az itt harcoló orosz egységeknek:

megakadályozni, hogy a Harkiv körüli ukrán védelmi erők jelentős területeket foglaljanak vissza, valamint Izjumnál előrenyomulni a luhanszki alakulatok támogatására.

Az ukrán hírszerzési információk szerint ezekre a területekre is egyre több katona érkezik, az északról kivont egységek egy részét a határos orosz Belgorod tartományba vonhatják össze. A támadók elsődleges célja itt az lehet, hogy a jelenleg ukrán fennhatóság alatt álló, Izjumból Szlovjanszkba vezető stratégiai fontosságú autópályát ellenőrzésük alá vonják.

Déli védekezés

A déli fronton már egyértelmű védekezésbe ment át az orosz offenzíva.

Itt a fő cél a háború elején elsőként elfoglalt Herszon megtartása, az ukrán ellentámadások itt bizonyulnak a legsikeresebbnek.

Az ukrán vezérkar attól tart, hogy az oroszbarát transznisztriai szakadár köztársaság területén állomásozó békefenntartó erők is csatlakozhatnak a déli egységekhez, ugyanakkor ezek az alakulatok önmagukban kevesek ahhoz, hogy Odessza és Mikolajiv városát fenyegessék. A szakértők szerint nem valószínű, hogy a Herszon környéki orosz alakulatok az elkövetkező napokban ezen területek felé indítsanak offenzívát, jelenleg tehát úgy néz ki, hogy a déli városoknak nem kell tartaniuk szárazföldi támadástól.

Ameddig tartanak a csapatátcsoportosítások, addig a tüzérségi és légi csapások fokozott intenzitással zajlanak. Ezt mutatja az is, hogy tegnap az orosz védelmi minisztérium szóvivője több, Mikolajiv, Zaporizzsja, Harkiv és Csugujev környékén elhelyezkedő üzemanyagraktár megsemmisítéséről számolt be.

