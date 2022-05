Csalódottan tért haza Ukrajnából a kanadai mesterlövész

„Szörnyen csalódottan” tért haza Ukrajnából québeci otthonába Wali, a korábban Afganisztánt és Irakot is megjárt, óriási nemzetközi médiafigyelmet élvező kanadai mesterlövész. Az egykori katona két hónapot harcolt az ukrajnai háborúban, de a La Presse kanadai lapnak adott interjúja alapján nem minden úgy alakult, ahogy arra számított. Azt már egy április közepi Facebook-bejegyzéséből is tudni lehetett, hogy kis híján otthagyta a fogát, amikor egy orosz tank rájuk lőtt. A támadásban két ukrán bajtársa meghalt; Walinál pedig ezzel telt be a pohár. Ezután úgy érezte, hogy elhagyta a szerencséje, inkább a családját választotta Ukrajna helyett, miközben fia első születésnapjáról már így is lemaradt.

Döntésében ukrajnai tapasztalatai is szerepet játszottak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyan az országba hívta a külföldieket és becslések szerint nagyjából húszezren csatlakoztak is a harcokhoz, de

az ukrán parancsnokoknak fogalmuk sem volt róla, hogy mihez kezdjenek velük.

Korábban más médiajelentések és fórumbejegyzések is arról szóltak, hogy a tapasztalatlan zsoldosok általában el sem jutnak a frontvonalra, vagy éppen ellenkezőleg, komolyabb kiképzés és felszerelés nélkül küldik őket a csatatérre. Sokan hetekig tétlenül várnak, mások csalódottan inkább hazatérnek.

Wali is inkább egy Norman Brigád nevű, kanadai által vezetett milíciához állt be. A La Presse által megszólaltatott tagok szerint azonban ez az egység sem működött jól, a nekik szánt fegyverek és felszerelések sosem érkeztek meg, sokakat mindenféle védelem nélkül küldtek ki a frontra.

Sőt, parancsnokuk szerint sokan félmillió dollár értékű amerikai fegyverrel dezertáltak, és külön csapatot alapítottak.

Hasonló káoszról, az alapvető ellátás hiányáról számolt be Wali is. Arról panaszkodott, hogy fegyvert és üzemanyagot sem kaptak, de gyakran ételre is csak a civilektől számíthattak.

A sajtóban csak „a világ egyik leghalálosabb mesterlövészeként” emlegetett kanadai végül saját bevallása szerint mindössze két lövést adott le, azt is csak figyelmeztetésből.

Borítókép: Wali, a kanadai mesterlövész valahol Ukrajnában. (Fotó: La Torche et l'Épée – The Torch and Sword)