Háború Ukrajnában: ma éjjel történt

Sztanyiszlav Zasz ODKB-főtitkár: a NATO bővítése a feszültség növekedésének előfeltételeit teremti meg

Sztanyiszlav Zasz a fehérorosz Belarusz-1 televízió műsorában nyilatkozva beszélt Svédország és Finnország csatlakozási kérelméről. Mi persze úgy tekintünk erre a bővítésre, mint ami a feszültség növekedésének előfeltételeit teremti meg, illetve a térség militarizációját vonja maga után. Valójában nem szolgálja a NATO-tagállamok biztonságát sem– húzta alá Zasz.

Beszélt arról is, hogy az ODKB-nak megvannak a megfelelő képességei arra, hogy megfelelő választ adjon a NATO tervezett bővítésére. Szükségünk van-e arra ebben a helyzetben, hogy növeljük erőinket? Megfelelő erőink és eszközeink vannak, hogy reagálni tudjunk a lehetséges fenyegetésekre, amelyek ebben a helyzetben ténylegesen felmerülhetnek. Nincs napirenden az erők és eszközök bővítésének kérdése– tette hozzá.

Mindemellett Dmitrij Rogozin, a Roszkoszmosz Orosz Szövetségi Űrügynökség vezérigazgatója vasárnap Telegram oldalán elmondta, hogy nemsokára Oroszország mintegy ötven Szarmat interkontinentális ballisztikus rakétát állít hadrendbe. Hozzátette, hogy a fegyverrendszerek kiszállítása ősz végével várható.Rogozin, akit az Interfax orosz hírügynökség idézett, közölte azt is, hogy a nehéz interkontinentális ballisztikus rakétákat, amelyek egyszerre több hiperszonikus - Avantgard - csapásmérő egység hordozására is alkalmasak, Krasznojarszkban fogják legyártani.