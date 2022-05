Nyíltan toboroz informátorokat a CIA Oroszországban

A CIA egészen meglepő új módszerrel toboroz hírszerzőket Oroszországban. Az amerikai Központi Hírszerzési Ügynökség több közösségimédia-felületén jelentek meg útmutatók arról, hogyan tudnak kapcsolatba lépni velük azok az oroszok, akik elégedetlenek az ország vezetésével, nem támogatják az ukrajnai háborút és ezenfelül esetleg még valamilyen fontos információjuk is van az ügynökség nek − számolt be a The Washington Post amerikai napilap. A CIA-nak − mint minden hírszerző szolgálatnak − egyik fontos feladata, hogy külföldön szervezzen be olyan, erre fogékony személyeket, akik aztán a későbbiekben hírszerzési tevékenységet látnak el Washingtonnak.

Ez a toborzás normális esetben teljesen titokban, konspiratív körülmények között zajlik pontosan azért, hogy az adott ország titkosszolgálatai − melyeknek feladata a külföldi hírszerzők megfigyelése, korlátozása, elfogása − ne szerezzenek tudomást erről.

Éppen ezért példátlan, hogy a CIA ilyen nyíltan próbál információkhoz jutni, valamint potenciális új hírszerzőket beszervezni, ugyanis ez komoly veszélybe sodorhatja a jelentkezőket.

Az amerikai hírszerzési ügynökség Instagram oldalán hétfőn közzétett bejegyzésben részletesen leírják a biztonságos kapcsolatfelvételhez szükséges lépéseket:

Ne az otthoni vagy munkahelyi számítógépről próbáljanak meg elérni minket

− áll az útmutatóban, amely kitér arra is, hogy a hagyományos böngészők helyett olyanokat használjanak, melyek lehetővé teszik az anonim internetezést. Emellett az úgynevezett virtuális magánhálózatok (VPN) használatát javasolják, melyek segítségével az adatforgalom nem az internetszolgáltató által kiépített, hanem egy titkosított, biztonságos csatornán zajlik, ezáltal nem lehet lenyomozni, hogy ki és honnan csatlakozik.

Akik ezen feltételek megléte mellett kapcsolatba szeretnének lépni a CIA-val, azoknak meg kell adniuk teljes nevüket, munkahelyüket és beosztásukat, valamint azt, hogy milyen információval tudnak szolgálni az amerikai hírszerzésnek.