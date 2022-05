Orbán nyomdokán Florida republikánus kormányzója

Fokozódik a kulturális hadviselés az Egyesült Államokban: teljes arzenáljával egymásnak feszül a woke ideológiáért küzdő Disney és Florida republikánus kormányzata. A harc közben két fontos jogi kérdés marad megválaszolatlanul: mit engedhet meg magának egy vállalat a politikában, és vajon a cégeknek is van-e szólásszabadságuk?

Trump és Orbán nyomdokain

A csatározások republikánus főhőse, Ron DeSantis 2019-ben lett floridai kormányzó.

Ron DeSantis Donald Trump támogatásával húzta be a floridai kormányzói széket, és felkarolta az összes olyan kultúrharcos ügyet, amely tüzeli a republikánus bázist.

Eközben szabadságpártian kezelte a Covid-járványt, és kemény törvényeket nyújtott be a woke indoktrináció egyetemi oktatása, a nehezen ellenőrizhető levélszavazás, valamint a személyi igazolványukat felmutatni nem képes emberek szavazása ellen. Szakpolitikai kérdésekben viszont behúzott középre, tanári fizetéseket emelt, sokat tett az Everglades nemzeti park védelméért, sőt még a marihuána legalizálását is támogatta – így építve magának támogatottságot a demokrata szavazók körében is. Ezt is várja tőle a republikánus bázis: trumpi kemény kultúrharcot az exelnöknél jóval sikeresebb módon, szakpolitikai kompetenciával és politikai finommotorikával felvértezve – olvasható a Mandiner hasábjain megjelent cikkben.

A szélsőbalos Vox magazin szerint azonban DeSantis példaképe valójában nem Donald Trump – hanem Orbán Viktor.

A lap úgy tudja, az iskolai gender­propagandát tiltó jogszabályt a magyar pedofiltörvényről mintázták, és Varga Judit javaslatából merítették az ihletet az azóta már bíróság előtt lévő közösségimédia-törvényhez. Zack Beau­­­champ voxos újságíró szerint tehát DeSantis valójában az „amerikai orbánizmus” feltalálója – kiderül, a választási eredmények is eszerint alakulnak-e majd.

Mi oktatható és mi nem?

De mi is ez a nagy floridai gender­propaganda-vita? A történet március elején kezdődött, amikor a floridai képviselőház elé került egy törvényjavaslat a szexuális orientáció és a nemi identitás oktatásának tilalmáról negyedik évfolyam alatt, illetve negyedik felett is

olyan módon, ahogy az a diákok kora vagy fejlődése szempontjából nem megfelelő

– idézi fel a Mandiner.

A House Bill 1557 nevű törvényjavaslatról azonnal elkezdődött az itthonról ismerős kultúrharc: a republikánus államvezetés szerint a szülő oktatási jogairól szóló törvényről van szó (Parental Rights in Education Act), a demokrata ellenzékkel kötelékben repülő LMBTQ-szervezetek pedig „ne mondd, hogy meleg” törvényről (Don’t Say Gay Bill) beszélnek.

A negyedik évfolyamnál idősebb diákokra vonatkozó rész szándékosan homályos megfogalmazása különösen szúrja az LMBTQ-­lobbi szemét, ugyanis Amerikában szokás mindenért pereskedni – és pont az ilyen törvényekre alapozva indíthat hosszú pereket az az aggódó szülő, akinek nagyon nem tetszik a gyermeke indoktrinációja.

Ekkor lépett a képbe Florida legnagyobb munkaadója, az óriási Walt Disney World komplexumot üzemeltető The Walt Disney Company. Dolgozói nyomásra Bob Chapek vezérigazgató március 9-én két lábbal szállt bele Ron DeSantisbe. A társaság évtizedek óta demokrata és republikánus politikusok kampányait egyaránt bőkezűen támogatva, harmincnyolc helyi lob­bistáját bevetve szerez meg magának mindent az államtól, amit csak akar, ám a törvény március 28-ai aláírása után leállította a floridai kampányok finanszírozását – helyette pedig belengette, hogy a továbbiakban a törvény eltörléséért fog küzdeni.