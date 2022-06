Belehalt sérüléseibe a hamm-lippstadti egyetemi késelés egyik áldozata

Belehalt sebesüléseibe a németországi Hamm-Lippstadt város egyetemén történt késelés egyik áldozata – közölte vasárnap a felsőoktatási intézmény. A tájékoztatás szerint a 30 éves tanárnőt az ámokfutást követően mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani, de az életmentő műtét ellenére szombaton meghalt.

Pénteken egy feltehetően pszichés betegségben szenvedő 34 éves férf többekre rátámadt, és késsel megsebesített négy embert a Hamm-Lippstadti Egyetem hammi campusán. A tettest a hallgatók fogták le, míg a helyszínre nagy erőkkel kiérkező rendőrség őrizetbe tudta venni. Az elkövetőt időközben egy pszichiátriai klinikára utalták be.

A rendőrség egy pszichiátriai szakvélemény alapján abból indul ki, hogy a tettes az elkövetés idején beszámíthatatlan volt vagy korlátozottan beszámítható állapotban cselekedett. A férfinak az ügyészség szerint üldözési mániája és beteges látomásai vannak.

Henner Kruse illetékes ügyvéd közölte: a tettes azt képzelte, hogy az általa megtámadott emberek egy olyan csoporthoz tartoznak, amely az életére tör. Két nappal korábban a férfi öngyilkosságot is megkísérelt, ezért egy pszichiátriai klinikán is kezelték, amelyet péntek délben, ámokfutása előtt hagyott el. Thomas Kubera hammi rendőrfőnök elmondta, hogy a férfi nem büntetett előéletű, de ismert volt a hatóságok előtt, mert április elején feljelentést tett, mert úgy érezte, követik. A férfi akkor nyílt volt a pszichés betegségével kapcsolatban. A rendőrség egy úgynevezett kockázati értékelést is elvégzett, de kizárta, hogy a férfi önagának vagy másoknak ártani tudna.

Borítókép: Helyszínelés az egyetemnél. (Fotó: Andreas Rother/Westfälischer Anzeiger/DPA Picture-Alliance via AFP)