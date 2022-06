Lapozó: Harmincegy éves csúcson a svéd infláció

Hét-nyolc éves gyerekek is dolgoznak a svédországi drogkereskedelemben

A svéd nemzeti műveleti főosztály rendőrkapitánya arról számolt be a svéd köztévének, hogy egyre fiatalabb gyerekeket toboroznak a szervezett bűnelkövetői bandák. Nem ritka, hogy hét-nyolc éveseket is beszerveznek, elsősorban drogfutárnak. Carin Götblad szerint a gyerekek a bandában elfoglalt státusért, egy-egy pizzáért vagy pár ezer forintnak megfelelő koronáért végzik az illegális tevékenységet. A drogdílereknek ez nagyon olcsó, és ráadásul biztonságos is, mert a gyerekek nem büntethetők. A rendőri vezető szerint a különböző hatóságok és a szociális ellátórendszer nincsen felkészülve a fiatalokra. A rendőrség a maga részéről mindent megtesz, hogy azonosítsa a veszélyeztetett gyerekeket, de ez időigényes folyamat. Hozzátette, hogy arra számít, hogy a közeljövőben a helyzet még rosszabbá válik. A csatornának nyilatkozó, korábban kábítószerrel és fegyverrel való visszaélés miatt elítélt, bevándorló hátterű fiatal azt mondta, hogy ő is tizennégy évesen kezdte, ami akkor fiatalnak számított, de ma már sokkal fiatalabbakat szerveznek be a bűnelkövetői bandák. Elmondása szerint a gyerekeket elsősorban a csoporthoz való tartozás és a „karrier” vonzza.

Forrás: SVT