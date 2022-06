Megvétózta Svájc, hogy Dánia páncélozott járműveket szállítson Ukrajnába

Megvétózta a svájci kormány Dánia arra vonatkozó kérelmét, hogy svájci gyártmányú páncélozott járműveket szállíthasson az ukrán fegyveres erők támogatására – jelentette szerdán az SRF svájci televízió. A svájci kormány gazdasági államtitkársága (SECO) nem járult hozzá ahhoz, hogy Dánia Svájctól vásárolt, Piranha III típusú páncélozott harcjárműveket juttasson el Ukrajnába.

Ha egy ország exportálni akar svájci gyártmányú fegyvereket vagy katonai felszereléseket, azt csak a svájci kormány engedélyével teheti meg, és a hatályos svájci törvények tiltják fegyverek exportját konfliktusövezetekbe.

Svájc áprilisban már megvétózott más hasonló ügyleteket is: nem járult hozzá azoknak a svájci gyártmányú lőszereknek a szállításához, amelyeket a Németország által Ukrajnába szállított légvédelmi gépágyúkhoz használnak. Ugyancsak visszautasította a lengyel kormány kérését is arra vonatkozóan, hogy küldjenek fegyvereket Ukrajna megsegítésére az Oroszországgal szemben vívott háborúban. Svájc ugyan maga is elfogadta az Európai Unió által az utóbbi hónapokban Oroszország ellen bevezetett szankciókat, a hagyományosan semleges országban belső vita zajlik arról, hogyan viszonyuljanak az ukrajnai konfliktushoz.

Borítókép: Ukrán katonák egy felderítő küldetés közben az ukrán hadsereg által visszafoglalt települések egyikén, a kelet-ukrajnai Harkiv közelében 2022. május 14-én (Fotó: MTI/AP/Bernat Armangue)