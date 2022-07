Joe Biden egyelőre karanténban marad

Joe Biden amerikai elnök jól van, és továbbra is csak enyhe tünetei vannak, miután csütörtökön pozitív lett a koronavírustesztje, és azonnal önkéntes karanténba vonult – jelentette be a Fehér Ház koronavírus-koordinátor orvosa pénteken. Dr. Ashish Jha a CNN amerikai hírtelevíziónak adott interjúban elmondta, hogy pénteken ismét ellenőrzi Joe Biden állapotát, és a Fehér Ház, valamint az elnök hivatalos orvosa továbbra is folyamatosan tájékoztatni fogja arról a közvéleményt is.

Joe Biden mindaddig karanténban marad, amíg újra negatív nem lesz a tesztje, de továbbra is teljes mértékben ellátja elnöki teendőit. A Fehér Ház vezetője addig is Paxlovid gyógyszert kezdett szedni, amely enyhíti a betegség tüneteit.

Borítókép: Ashish Jha, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedéseket irányító elnöki munkacsoport koordinátora nyilatkozik a washingtoni Fehér Házban 2022. július 21-én (Fotó: MTI/AP/Evan Vucci)