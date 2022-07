Kétéveseknek is szavazati jogot adna a legfiatalabb német parlamenti képviselő

Emilia Fester nem először hívja fel magára a közvélemény figyelmét éretlen kijelentéseivel. A 24 éves képviselőnő a Spiegel című lapnak arról panaszkodott, hogy az egész fiatalságát felemészti az, hogy politikus és semmilyen hobbija nem lehet, mert folyton elfoglalt és kimerült. Festert heves bírálat érte a kijelentése után, különösen azért, mert havonta bő tízezer eurós fizetést vihet haza egyéb juttatások mellett. Ilyen fizetésről nagyon kevesek álmodhatnak, nem számít, hogy mennyire keményen dolgoznak. Egy kommentelő szerint egy 24 éves ápolónő három műszakban dolgozik, nincs ünnepnap, sem hétvége a számára, mégis Fester töredékét keresi.

»Letztendlich opfere ich auch meine eigene Jugend für diesen Job«: Grünenpolitikerin Emilia Fester ist die jüngste Abgeordnete im Bundestag. Dem SPIEGEL hat sie unter anderem erzählt, warum für sie ihr Alter nicht nur ein Privileg ist. (S+) https://t.co/ziMNxb4lWo pic.twitter.com/QRzfsIUE0S — DER SPIEGEL (@derspiegel) May 16, 2022

Egy másik szerint pedig Fester azokkal szemben is lenéző, akiknek 16 éves koruktól keményen kell dolgozniuk a megélhetésért.

Szegény gyermek, feláldozza fiatalságát egész élete ellátásáért…sírnom kell

– írja gúnyosan egy másik.

Egy másik kommentelő pedig azt írta: “és én idióta csak a fiatalságomat áldoztam fel az iskolára, tanulásra és részmunkaidős munkákra a mosodában és az egyetemen”. De volt olyan is, aki megjegyezte, hogy jobban érezné magát, ha Fester megtiszteltetésnek tartaná Németországot szolgálni, hiszen így döntött, nem kényszerítette senki erre.

A zöldpárti képviselőnő már az első parlamenti felszólalása alatt is éretlenül viselkedett, ráadásul hazudott is. A szigorú járványügyi intézkedésekért azokat az embereket okolta, akik nem oltatták be magukat koronavírus ellen. Azt mondta, hogy miattuk nem mehetett buliba, nem randevúzhatott, nem csókolhatott meg senkit és nyaralni sem mehetett.

Utóbbi azonban biztosan hazugság volt, hiszen korábban a saját közösségi oldalain dicsekedett a dániai nyaralásával és egyéb kirándulásokkal.

Borítókép: Emilia Fester, a német Zöldek parlamenti képviselője (Fotó: Instagram)