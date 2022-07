Nem csitul az abortuszvita az Egyesült Államokban

– Bármit is mond a legfelsőbb bíróság, az alkotmányunkból a Roe kontra Wade megvédése és nem az eltörlése következne. Ez egy szélsőséges politikai, nem egy jogi döntés volt, amely visszalökött minket a XIX. századba – jelentette ki tegnap a Fehér Házban Joe Biden amerikai elnök, mielőtt aláírta volna az abortuszvédelmi rendeletét.

Biden a lépésével arra reagált, hogy az amerikai bírói testület június 24-én felülírta azt a döntést, amely szövetségi szinten legalizálta a művi terhességmegszakítást.

A Roe kontra Wade néven elhíresült 1973-as ítélet azt mondta ki, hogy alkotmányellenes az abortusz szabályozása az állami szintű törvényhozásban. Az Egyesült Államokban így most csaknem ötven év után, a Roe kontra Wade-törvény eltörlésével, szövetségi szinten megszűnt – és tagállami kézbe került – az abortusz biztosításának a lehetősége. Az új törvény a republikánus vezetésű államoknak kedvez, amelyek az élet védelme érdekében a terhességmegszakítások szigorítása mellett érvelnek. Jelenleg az államok majd felében nem vagy csupán nagyon korlátozottan engedélyezett az abortusz.

Az elnök most is arra kérte az amerikaiakat, hogy a novemberi félidős választásokon szavazzanak több olyan kongresszusi képviselőre is, akik támogatják az abortusz szövetségi védelmét, hogy újra országszerte biztosíthassák ennek lehetőségét.

Védjük meg a nők jogait, szavazzatok, szavazzatok, szavazzatok!

– mondta eltökélten az elnök. A legfelsőbb bíróság döntésével azonban az elnök nem mehet szembe, Joe Biden pedig már korábban elismerte, hogy korlátozottak a lehetőségei. A demokraták az új rendelettől azt várják, hogy enyhítse a lehetséges büntetéseket, és terjessze ki a lehetőségeit azoknak a nőknek, akik a Roe kontra Wade-törvény visszavonása után is elvetetnék a gyermeküket.

A demokraták szerint ebben az új helyzetben az egyes tagállamok azokat a klinikai terhességmegszakításra készülő nőket is szankcionálhatják, akik elhagynák vagy akár csak átutaznának egy olyan államon, ahol az abortusz nem, vagy csak korlátozottan engedélyezett. Az ilyen erőfeszítések visszaszorítására az elnök hivatalos utasításokat intéz az igazságügyi, egészségügyi és humánügyi minisztériumhoz. Továbbá felhívja az egészségügyi szolgáltatók és a biztosítók figyelmét arra, hogy milyen esetekben kell megosztaniuk a páciensek adatait a hatóságokkal, ezzel is védve az abortuszhoz folyamodó nőket.

Mindemellett, mivel az abortusztabletta még szövetségi szinten engedélyezett, Biden elnök biztosítani kívánja a gyógyszer további és szélesebb elérhetőségét az olyan államokban is, ahol szigorítottak az abortusztörvényeken.

A hazánkban kevésbé ismert abortusztabletta egyrészt blokkolja a szervezet progeszterontermelését – ezzel megszüntetve a magzat védelmét –, majd görcsöket és vérzést okozva vetélést indít el. A Planned Parenthood abortuszt támogató szervezet szerint a gyógyszer a 10-11. héten is 87 százalékos hatékonysággal vet véget a terhességnek. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) jelentése szerint 2020-ban már a terhességmegszakítások 54 százaléka gyógyszerrel történt, tendenciózus növekedést mutatva. A tavalyi évben az FDA engedélyezte, hogy a tabletta már e-receptként is felírható és postai úton is kiküldhető legyen.

Az élet védelme mellett felszólaló republikánusok veszélyesnek tartják az abortusztablettát annak mellékhatásai és olyan egészségügyi kockázatai miatt, mint az esetenként felmerülő hosszadalmas fájdalmak és a hetekig elhúzódó vérzések. A republikánusok szerint a gyógyszer használata – különösen a fiatalok körében – könnyelműséghez vezet, és szinte mindennapossá teszi az abortuszt.

Borítókép: A legfelsőbb bíróság abortuszról szóló döntése ellen tüntetnek Atlantában 2022. június 24-én, miután a testület hatályon kívül helyezte azt a csaknem ötvenéves döntést, amely alapján a szövetségi kormány garantálta az abortusz jogát (Fotó: MTI/EPA/Erik S. Lesser)