Újabb mélypontra süllyedt Joe Biden népszerűsége

Donald Trump Fehér Házból való távozásakor a liberális sajtó előszeretettel űzött gúnyt a republikánus politikusból, mondván, minden idők harmadik legnépszerűtlenebb amerikai elnökeként hagyta ott hivatalát, úgy tűnik azonban, hogy a közvélemény-kutatások a jelenlegi elnökkel szemben elfogult médiumoknak is csalódást okoznak. A FiveThirtyEight által vezetett, számos közvélemény-kutatást súlyozva összevető friss elemzéséből ugyanis kiderült, hogy június 30-án az amerikai szavazópolgároknak mindössze 39 százaléka volt elégedett Biden eddigi munkájával, míg 56,2 százalékuk inkább borúlátó az elnök eddigi tevékenységét illetően. A FiveThirtyEight adatai szerint Trump támogatottsága az elnökségének ugyanezen szakaszában 41,8 százalék volt, míg az amerikaiak 52,3 százaléka volt elégedetlen a volt republikánus elnökkel.

Biden 56 százalékot is meghaladó elutasítottsága egyébként más elnökökkel összevetve az elnöki ciklus ezen szakaszáig még a dokumentáció kezdetétől mérve is sosem látott mélységekben jár, időarányosan tehát Biden Trumpnál is népszerűtlenebb.

A 79 éves demokrata politikus népszerűsége 2021 augusztusa – vagyis a kudarcba fulladt afganisztáni kivonulás – óta folyamatosan erodálódik: noha elemzők arra számítottak, hogy az ukrajnai háború és az oroszokkal szembeni kemény fellépés fordítani tud a történelmi népszerűtlenségen, a hivatalban lévő elnök csalódást okozott híveinek, sőt a Demokrata Párt tagjainak köreiben is egyre nő az elnök tevékenységével kapcsolatos borúlátás.

Megítélésének és az Egyesült Államok nemzetközi renoméjának az sem tesz jót, hogy az elnök elődjeihez képest sokkal kevesebbet nyilatkozik a médiának, ha pedig mégis bekerül a hírekbe, akkor a sajtó rendszerint a kétbalkezessége vagy a zavaros beszédei miatt űz gúnyt belőle.