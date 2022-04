Az abortusz „szentélyévé” válna Kalifornia állam

Az abortusz fellegvárává készítik elő Kaliforniát jogvédők, törvényhozók és az állam kormányzója. A törekvés mögött az abortuszt legalizáló Roe kontra Wade törvény várható hatályon kívül helyezése áll, amelyről a 6:3 arányban konzervatív többségű amerikai legfelsőbb bíróság legkésőbb júniusban dönt. Szakértők szerint ugyanakkor nem az a kérdés, hogy visszavonják-e a törvényt, hanem az, hogy erre milyen gyorsan kerül sor.

Az 1973-as Roe kontra Wade törvény teszi lehetővé az Egyesült Államokban, hogy a női önrendelkezés részeként abortuszt lehessen végezni. A törvény azóta is megosztja a demokrata és a republikánus párti szavazókat, utóbbiak ugyanis az élet védelme és a kereszténység jegyében a magzatok életét támogatják. A törésvonal kampánytémaként is megjelenik, a republikánus politikusok az élet védelme mellett szólalnak fel a félidős választások közeledtével is.

A terhességmegszakítás kérdésében Mississippi állam hozott fordulópontot, amikor 2020 őszén elérte, hogy a legfelsőbb bíróság fontolja meg a Roe kontra Wade törvény visszavonása mellett az 1992-es Planned Parenthood kontra Casey, precedenst teremtő törvény eltörlését is. Utóbbi megtiltja, hogy az egyes államok indokolatlan terhet rójanak az anyára az abortuszt megelőzően. Ezzel gátolva például a szívhang meghallgatásának az ajánlását is.

Miután kiderült, hogy a legfelsőbb bíróság visszavonhatja az abortusztörvényt, a republikánus vezetésű államok sorra azok szigorításába kezdtek.

Mississippi például 15 hétben maximalizálta a terhességmegszakítás lehetőségét a Roe kontra Wade törvény alapján megengedett 24 helyett – egészségügyi és genetikai rendellenességeket leszámítva. Indoklásuk szerint az államban az esetek 93 százalékában egyébként is 15 héten belül végzik el a beavatkozást, illetve ekkorra a magzat már komoly élettani fejlődést ért el, továbbá az anya egészségét ezen időszak után már jobban veszélyezteti az eljárás. Texas állam még szigorúbban lépett fel, alapesetben hat hétben maximalizálta az abortusz lehetőségét, míg Oklahoma állam idén áprilisban elfogadott törvénye értelmében akár százezer dollárra (36 millió forintra) és tíz év börtönre ítélhetik az abortuszt elvégző szakembereket.

A Roe kontra Wade törvény visszavonásával várhatóan két tucat republikánus vezetésű állam szigorítaná meg véglegesen a terhességmegszakítás lehetőségét, amivel mintegy 36 millió nő szorítkozna arra, hogy a magas extra költségek ellenére egy másik államban végezze el a beavatkozást.

A Guttmacher Intézet adatai alapján a kaliforniai klinikákra jelentkezők száma 46 ezer főről 1,4 millióra nőne szinte egyik pillanatról a másikra. – Az egyébként is túlterhelt rendszer várólistái hetekkel nőnének meg – jósolta Elizabeth Nash, a szervezet egyik szakértője. Kaliforniában jelenleg a Medi-Cal egészségügyi csomag ingyenesen biztosítja az abortuszt a rászorulóknak, amely nélkül az eljárás több mint ezer dollárba (360 ezer forintba) kerülne.

Biztosítani akarjuk az abortuszellátáshoz való egyenlő hozzáférést, az abortusztilalom ugyanis a kisebbségeket súlyosabban érinti

– nyilatkozta az ügy kapcsán Lisa Matsubara, a Planned Parenthood, az abortusszal is foglalkozó egészségügyi szervezet egyik kaliforniai alelnöke. A szervezet egyike azon negyven kaliforniai javaslattevőnek, amelyek tizenhárom új törvénnyel támogatnák az abortuszhoz való szélesebb és megfizethetőbb hozzáférést. Annak ellenére, hogy a javaslat nem tér ki a költségekre, Kalifornia állam felkarolni látszik azt, az állam kormányzója korábban úgy fogalmazott: „Az abortusz szentélyévé válunk.” A Pew Research Center 2021-es felmérése szerint az amerikai felnőttlakosság 59 százaléka támogatja az abortusz legalitását minden vagy csaknem minden esetben. Kaliforniában a magukat mélyen vallásosnak vallók 53 százaléka is ekképpen vélekedik.