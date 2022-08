Nukleáris veszélyhelyzetre készítik fel Ukrajnát

Ukrajna egészségügyi minisztériuma nukleáris veszélyhelyzetre vonatkozó, több pontból álló intézkedési tervet tett közzé a lakosság számára vasárnap – jelentette a Kárpáti Igaz Szó magyar hetilap. A javasolt lakossági óvintézkedések között szerepel, hogy mindenki tartózkodjon épületen belül, figyelje a közszolgálati és helyi tv- és rádió-csatornák közleményeit, amelyeken értesítéseket kap további teendőiről, vegye le a felső ruházatot, zuhanyozzon le, vegyen fel tiszta ruhát, ne használjon vezetékes vizet főzéshez és iváshoz.

A lakosság megnyugtatására a minisztérium azt is közölte, minden megyében mérik a radioaktív sugárzás szintjét, vasárnap nem mértek a határértéket meghaladó sugárzást az ország területén.

Az intézkedési tervet azért dolgozták ki, mert „az orosz agresszor fittyet hány a hadviselés törvényeire”, ezért minden ukránnak ismernie kell az alapvető magatartási szabályokat bármilyen jellegű vészhelyzet esetén. Az elmúlt napokban a délkelet-ukrajnai zaporizzsjai atomerőművet lövések érték. Moszkva szerint az ukrán erők lőttek ki rakétát a nukleáris létesítmény területére, Kijev szerint viszont az orosz erők saját maguk lőttek az erőműre. A támadás során egy kiégett fűtőcsövek tárolására szolgáló raktárt ért találat, valamint radioaktivitás mérésére szolgáló szenzorok sérültek meg. Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója szombaton aggodalmát fejezte ki egy nukleáris katasztrófa valós veszélye miatt, amely nemcsak Ukrajnában, de annak határain túl is közegészségügyi és környezetvédelmi fenyegetést jelentene.

az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata által közreadott, videófelvételről készült kép egy lövedék becsapódásáról az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű területén a délkelet-ukrajnai Enerhodarban 2022. augusztus 7-én Fotó: Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata

Jevgenyij Balickij, Zaporizzsja megye oroszbarát közigazgatásának vezetője azonban hétfőn megnyugtatott mindenkit: az erőmű normális üzemmódban működik.

Az orosz csapatok a háború elején foglalták el néhány hétre a csernobili atomerőművet, amely 1986-ban a történelem legnagyobb nukleáris katasztrófájának helyszíne volt, a zaporizzsjai atomerőmű pedig március eleje óta van az orosz hadsereg kezén, és Moszkva által kinevezett vezetés irányítja. Az erőműben azonban ukrán szakemberek dolgoznak továbbra is.

Az ukrán egészségügyi minisztérium kiemelte, a nukleáris létesítmények úgy épültek, hogy azok ellenálljanak a jelentős fizikai károknak. – A reaktor egy acéllal körbevett betonépületben van, amely szélsőséges külső hatásokat is képes kivédeni, legyen szó repülőgép-becsapódásról vagy robbanásról – nyilatkozta a BBC-nek Mark Wenman brit professzor.

A nukleáris létesítményekre azonban nem csupán külső, de belső tényezők is veszélyt jelenthetnek. Az ukrajnai atomerőműveket működtető Enerhoatom állami vállalat nemrég arról számolt be, hogy az orosz megszállók legalább 14 darab nehéz haditechnikai eszközt, továbbá lőszereket, fegyvereket és robbanóanyagot vittek be az atomerőmű 1-es erőművi blokkjának gépházába. – Ha lőszerrobbanás miatt tűz ütne ki, a tragédia mértéke felérne a csernobili atomerőműével – közölték.

Kockázatot az jelentene, ha a harcok révén lecsatlakozna az erőmű a villamosenergia-hálózatról, vagy olyan kár keletkezne, amelynek következtében nem lehetne hűteni a fűtőelemeket

– közölte korábban James Acton atomenergia-szakértő az MSNBC amerikai hírcsatornán. Az energiaellátásban bekövetkező zavarok sugárszennyezést okozhatnak, ez történt a 2011-es cunamit követően a fukusimai erőművel is Japánban. A The Wall Street Journal napilap korábbi elemzése azonban megnyugtat: az ukránok és az oroszok is szakmailag felkészültek, nagyon sok hatásnak egyszerre kellene érvényesülnie ahhoz, hogy baj legyen – legyen szó a villamosenergia-hálózatról való leválásról, az agyonhajszolt munkaerő által okozott emberi hibáról, vagy a szükséges javítások elmaradásáról a harcok miatt.

Kicsi az esélye egy robbanásnak vagy a reaktor megolvadásának

– közölte a lappal Steve Nesbit atomenergia-szakértő.

Borítókép: Az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű egyik tárolója. (Fotó: MTI/EPA//Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata)