Tombol az erdőtűz Kárpátalján

Kárpátalja Ungvári járásában hatalmas erdőtűz tombolt, Nagypásztély település közelében mintegy 90 hektáron égett az erdő. Nagy részét sikerült lokalizálniuk, de veszélyt jelentő gócpontok még előfordulhatnak – adta hírül a Kárpáti Igaz Szó Viktor Mikita katonai kormányzó tájékoztatására hivatkozva.

A lángok megfékezése érdekében 24 speciális járművet és 192 személyt vontak be, illetve két An–32-es típusú repülőgép és két MI–8-as helikopter is oltotta a tüzet a magasból.

A történtek miatt a megyei védelmi tanács erdőlátogatási tilalmat vezetett be Kárpátalja egész területén. A helyi rendőrség még kutatja, hogy a mostani erdőtűznek vannak-e személyi felelősei, nem történt-e esetleg gyújtogatás. Kárpátalján az idén már több alkalommal is be kellett vezetni erdőlátogatási tilalmat a drasztikus szárazság miatti fokozott tűzveszély miatt.

Borítókép: Képünk illusztráció (Forrás: MTI/EPA/LUSA/Nuno André Ferreira)