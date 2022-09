Az amerikai választók többsége tesztelné Biden szellemi képességeit

„Ön szerint Joe Bidennek el kellene végeznie egy kognitív egészségtesztet, és azt nyilvánosan közzé kellene tennie?”, ezt a kérdést teszi fel az amerikai választóknak a McLaughlin and Associates közvélemény-kutató cég. A vállalat 2021 novembere óta minden hónapban közli ezzel kapcsolatos eredményét. Legutóbbi, augusztusra vonatkozó adatai szerint

a megkérdezettek ötvenkilenc százaléka szerint az elnöknek mentális egészségügyi tesztet kellene csináltatni, annak eredményét pedig közzé kellene tennie.

A kérdésre a válaszadók harminc százaléka válaszolt ezzel ellentétesen, tizenegy százalék pedig nem kívánt állást foglalni a témában.

Joe Biden elnöksége alatt többször is került már kellemetlen szituációba. Nemegyszer volt rá példa, hogy egy csúcsértekezleten elaludt, de olyan is előfordult, hogy egy beszéd után kezet rázott a levegővel. A szellemi frissességét az a noteszkártya is megkérdőjelezi, amelyet − véletlenül − egy tárgyalás során villantott fel a sajtó előtt, és azon olyan alapvető utasítások álltak, mint hogy az amerikai elnök köszönjön, amikor belép a terembe, vagy hogy röviden beszéljen, illetve hogy a távozás előtt köszönje meg a figyelmet.

Ronny Jackson, a Fehér Ház volt orvosa már idén márciusban is úgy nyilatkozott, hogy Joe Biden szellemileg leépült, és ezért alkalmatlan az elnöki poszt betöltésére.

Az egész ország láthatja, hogy mentális kognitív problémái már több mint egy éve megmutatkoznak

– mondta akkor Jackson, aki hozzátette, hogy az elnök szellemileg már nem ugyanaz, mint régen, ezért szerinte nem alkalmas arra, hogy betöltse ezt a posztot. Jackson, aki a Bush-, az Obama- és a Trump-adminisztráció idején, összesen 14 évig dolgozott a Fehér Ház orvosaként, elmondta, pontosan tudja, milyen szellemi és fizikai igénybevételt jelent az Egyesült Államok első emberének lenni.

A McLaughlin and Associates tavaly november óta minden hónapban kikéri a választók véleményét az elnök mentális egészségével kapcsolatban. Az elmúlt nyolc hónapban egyszer sem volt olyan, hogy ötvennyolc százaléknál kevesebben mondták volna azt, hogy az elnök végezze el a kognitív tesztet és tegye közzé annak eredményét.

Júliusban például a válaszadók hatvanegy százaléka vélekedett így.

Ugyanakkor nem ez az egyetlen kimutatás, amely miatt fájhat az amerikai elnök feje. A Reuters/Ipsos által készített minapi felmérésből az látszódik, hogy Joe Biden támogatottsága ismét csökkent az elmúlt időszakban. Ez rossz jel a Demokrata Pártnak a november 8-i félidős választások előtt, amelyen a 435 tagú képviselőház valamennyi székéért és a száztagú szenátus 34 helyéért vetélkednek a jelöltek. A kétnapos országos kutatás alapján az amerikaiak mindössze harmincnyolc százaléka támogatja a jelenlegi amerikai adminisztrációt.

Biden támogatottsága június közepe óta többnyire nem éri el a negyven százalékot, több mint egy éve pedig stabilan ötven alatt van.

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök sajtótájékoztatót tart, miután aláírta az amerikai inflációt és költségvetési hiányt csökkenteni hivatott törvénycsomagot a washingtoni Fehér Házban 2022. augusztus 16-án (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)