Szijjártó amerikai vállalatok vezetőivel tárgyal magyarországi jelenlétük erősítéséről

Szijjártó Péter amerikai vállalatvezetőkkel is tárgyal magyarországi jelenlétük erősítéséről csütörtökön New Yorkban; a külgazdasági és külügyminiszter szerint ugyanis a jelenlegi recessziós környezetben egyedül a beruházások segíthetnek fenntartani hazánk gazdasági növekedését. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy bár az ukrajnai háború uralja az ENSZ közgyűlésének napirendjét, vannak más fontos kérdések is, például a nemzetközi gazdasági együttműködés. Ez ráadásul különösen fontos Magyarország számára, ahol a gazdaság sikeressége nagyban függ a külföldi beruházásoktól és az exportteljesítménytől – jelentette ki.

Elmondta, hogy ezért a nap folyamán magyarországi jelenlétük növeléséről fog tárgyalni a Suez Water Technologies, az Eaton Corporation és az Oracle képviselőivel. Rámutatott: az amerikai cégek alkotják Magyarországon a második legnagyobb beruházói közösséget, 1700 vállalat körülbelül 110 ezer embernek ad munkát, és ezek kifejezetten magas technológiai fejlettségű beruházásokat hoznak Magyarországra.

Szijjártó Péter szerint „ez azért is nagyon fontos, mert ebben a recesszióba hajló európai gazdasági környezetben ezek a beruházások segítenek nekünk abban, hogy lokális kivétel lehessünk”.

– Vagyis hogy fenn tudjuk tartani a magyar gazdaság növekedését, ne kelljen feladni azt a célunkat, amely a teljes foglalkoztatásra vonatkozik, és amely cél teljesítéséhez jó alapot ad az a tény, hogy a világjárványt követően többen dolgoztak Magyarországon, mint korábban, s megdőlt minden idők foglalkoztatási rekordja

– tette hozzá.

A miniszter közölte, hogy a csütörtöki napirenden kiemelten szerepel a terrorellenes együttműködés, ugyanis a terrorizmus továbbra is súlyos globális fenyegetést jelent, sőt az ukrajnai háború nyomán előálló élelmezési válság tovább erősítheti a migrációs hullámokat, amelyek megkönnyítik a merénylőknek az országhatárok átlépését.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország erején felül vesz részt ebben az együttműködésben, magyar katonák jelen vannak Irakban, a kormány kész katonákat küldeni a Száhel-övezetbe is, valamint Budapesten működik az ENSZ terrorizmus elleni hivatalának regionális irodája.

Emellett szorgalmazta, hogy a terrorellenes fellépés legyen része az ENSZ központi költségvetésének. – Azt hiszem, hogy ez nehezen megmagyarázható helyzet. Vajon mi kell, hogy az ENSZ költségvetésének része legyen, ha nem a béketeremtés, illetve a terrorellenes fellépés? – tette fel a kérdést. Szijjártó Péter végezetül emlékeztetett rá, hogy este találkozik orosz kollégájával, Szergej Lavrovval, akivel az ukrajnai háborúról és a kétoldalú energetikai együttműködés kérdéseiről fog tárgyalni.

Utóbbi kapcsán úgy fogalmazott: lehet illúziókról vagy álmokról beszélni, de a földgáz- és kőolajellátás fizikai kérdés, az együttműködés Oroszországgal pedig szükségszerű Magyarország energiaellátásának biztosítása érdekében.

– Márpedig mi biztosítani fogjuk Magyarország energiaellátását és egyetlen ember, család, háztartás vagy vállalkozás sem kerülhet abba a méltatlan helyzetbe, hogy a földgáz- vagy kőolajellátás kiesése miatt korlátozni kelljen az energiafelhasználását

– hangsúlyozta.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)